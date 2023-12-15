رماية: ايلي أبو جودة بطل المرحلة الخامسة من بطولة لبنان للتراب الفئة "أ"

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الخامسة لبطولة لبنان في الرماية على الاطباق من الحفرة الأاولمبية لفئة (أ) والتي اجريت على حقل نادي "شتورا كاونتري كلوب" بمشاركة 15 رام .

أقيمت المسابقة بحضور ومشاركة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الدكتور بيار جلخ ورئيس النادي المضيف جورج عاصي.

وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-ناصيف سليمان : 111/125

-أندريه أبي خليل: 104/125

-سامي بو حبيب : 102/125

-بيار جلخ : 99/125

-جوزيف ابو شعر : 99/125

-ايلي أبو جودة : 97/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

- المركز الاول الرامي ايلي أبو جودة وحصل على 40 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية بعد أن تعادل مع الرامي أندريه أبي خليل الذي حلّ بالمركز الثاني بعد إجراء تصفية بينهما.

- المركز الثاني أندريه ابي خليل

- المركز الثالث الرامي ناصيف سليمان اذ أصاب 29 طبق من أصل 40

- المركز الرابع الرامي سامي بو حبيب اذ أصاب 26 من أصل 35 طبق

- المركز الخامس الرامي بطرس جلخ اذ أصاب 20 من أصل 30 طبق

- المركز السادس الرامي جوزيف أبو شعر اذ أصاب 16 من أصل 25 طبق

أشرف على التحكيم ناجي هاشم .