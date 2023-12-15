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تزلج: دورة تدريبية للمدربين تحت اشراف السويسري زنهاوسرن

15
DECEMBER
2023
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ينظّم  الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون دورة للمدربين اللبنانيين(فئة 1 و2) بين 25 شباط و5 آذار المقبلين يحاضر خلالها المدرب السويسري ،المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للتزلج، بيتر زنهاوسرن.
 
والدورة ،التي سيحدد مكان اقامتها لاحقاً وفقاً لعدد المشاركين فيها من جميع المناطق، مخصصة للمدربين اللبنانيين الذين يدربون رياضة التزلج للمبتدئين .وتتضمّن الدورة دروس نظرية ودروس  تطبيقية. 
 
يرجى من الراغبين بالانخراط في  هذه الدورة  إرسال كتاب رسمي إلى الإتحاد
 
يتضمن  الكتاب المعلومات التالية:
 
-الإسم الثلاثي و صورة عن بطاقة الهوية وصورة شمسية.
 
-اسم النادي أو المحطّة المنتمي لها
 
-رقم الهاتف الخليوي و البريد الإلكتروني
 
- حدد رسم الإشتراك  ب100 دولار 
 
يرجى ارسال المعلومات المطلوبة قبل تاريخ 5 شباط المقبل.
 
- على المشاركين أن يتقنوا اللغة الإنكليزية والإلتزام بالدوام اليومي المحدد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة والنصف عصراً دون أيّ غياب.
وسيقام إمتحان في نهاية الدورة وبناء" على نتائجها سوف توزع شهادات للناجحين.
 
للاستفسار يرجى مراسلة الإتحاد على البريد الإلكتروني التالي: info@lebskifed.com
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