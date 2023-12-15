living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة للمدربين بالكرة الطائرة لمحافظة عكار حاضر خلالها اميل جبور وجوني اللقيس

15
DECEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أنهى الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة دراسات المدربين الوطنية التأهيلية والتي أقامها في كافة المحافظات ضمن برنامج الإتحاد الدولي للكرة الطائرة الداعم للتنشئة في لبنان و تطوير اللعبة ، فنظّم آخرها في محافظة عكار التي أقيمت في القاعة المقفلة لنادي منيارة الرياضي بمشاركة 29 مدرباً ومعلماً لمادة التربية الرياضية و طلاباً من مختلف فروع الجامعات  
و المهنيات في عكار.
 
وتابع خلالها المشاركون المحاضرات النظرية و التنظيمية و حصص تطبيقية شارك بها لاعبين من منتخب لبنان للناشئين و تتعلق بطرق التدريب الحديث  كما تمّ شرح أهم التعديلات التي طرأت على قواعد اللعبة ، نال في نهايتها المتدربون الشهادة المؤهلة لمتابعة الدراسة الدولية للمستوى الأول في مجال التدريب.
 
و المشاركون هم: أديب نقولا فرح - نبيلة نصر زحلان -  نزار عمر حمّود -  ليلى كمال القرحاني - محمد خالد المراد - عبد القادر محمد خالد مطر- أدهم محمد المراد  - بسّام بيار سمعان - هلال محمد العرب - دايان أحمد حبابة - سميح ربيع نافع - نغم ممدوح القدّور- لينا محمد الجندي - أحمد مصطفى العلمان - يوسف سعيد البرهان -  صلاح الدين سليمان الزغبي - خالد أحمد إبراهيم - وليد مفيد العبد الله - كرم حاتم القاسم - عبد الرحمن عادل قرحاني - جواد بسّام بلشة - خضر خالد العمر - خالد توفيق شلق - محمد زهير الأسعد - فوّاز عمر معرباني - أحمد محمد عتر - اناس خالد الزيد - رائدة خالد الزيد - وليد جميل عوض.
 
أدار الدراسة نائب رئيس الإتحاد والمحاضر الدولي اميل جبّور للحصص النظرية والمدرّب الوطني المنتدب من الإتحاد الدولي جوني اللقيس للحصص التطبيقية وعاونهما المدربان ورد الورد و الدكتور محمد ياسين.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   