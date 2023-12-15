دراسة للمدربين بالكرة الطائرة لمحافظة عكار حاضر خلالها اميل جبور وجوني اللقيس

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أنهى الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة دراسات المدربين الوطنية التأهيلية والتي أقامها في كافة المحافظات ضمن برنامج الإتحاد الدولي للكرة الطائرة الداعم للتنشئة في لبنان و تطوير اللعبة ، فنظّم آخرها في محافظة عكار التي أقيمت في القاعة المقفلة لنادي منيارة الرياضي بمشاركة 29 مدرباً ومعلماً لمادة التربية الرياضية و طلاباً من مختلف فروع الجامعات

و المهنيات في عكار.

وتابع خلالها المشاركون المحاضرات النظرية و التنظيمية و حصص تطبيقية شارك بها لاعبين من منتخب لبنان للناشئين و تتعلق بطرق التدريب الحديث كما تمّ شرح أهم التعديلات التي طرأت على قواعد اللعبة ، نال في نهايتها المتدربون الشهادة المؤهلة لمتابعة الدراسة الدولية للمستوى الأول في مجال التدريب.

و المشاركون هم: أديب نقولا فرح - نبيلة نصر زحلان - نزار عمر حمّود - ليلى كمال القرحاني - محمد خالد المراد - عبد القادر محمد خالد مطر- أدهم محمد المراد - بسّام بيار سمعان - هلال محمد العرب - دايان أحمد حبابة - سميح ربيع نافع - نغم ممدوح القدّور- لينا محمد الجندي - أحمد مصطفى العلمان - يوسف سعيد البرهان - صلاح الدين سليمان الزغبي - خالد أحمد إبراهيم - وليد مفيد العبد الله - كرم حاتم القاسم - عبد الرحمن عادل قرحاني - جواد بسّام بلشة - خضر خالد العمر - خالد توفيق شلق - محمد زهير الأسعد - فوّاز عمر معرباني - أحمد محمد عتر - اناس خالد الزيد - رائدة خالد الزيد - وليد جميل عوض.

أدار الدراسة نائب رئيس الإتحاد والمحاضر الدولي اميل جبّور للحصص النظرية والمدرّب الوطني المنتدب من الإتحاد الدولي جوني اللقيس للحصص التطبيقية وعاونهما المدربان ورد الورد و الدكتور محمد ياسين.