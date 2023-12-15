"فيفا": مبلغ قياسي أنفقته الأندية على خدمات الوكلاء في 2023

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أنفقت أندية كرة القدم 888 مليون و100 ألف دولار أميركي على خدمات الوكلاء على مدار عام 2023، وهو رقم قياسي بزيادة 5ر42% عن عام 2022.

وبلغت المبالغ التي أنفقت على خدمات وكلاء كرة القدم أرقاماً قياسية في عام 2023، بإجمالي 888 مليون و100 ألف دولار أميركي، مقارنة بـ 623 مليون و200 ألف دولار العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعنوان وكلاء كرة القدم في سوق الانتقالات الدولية.

ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 5ر42% مقارنة بعام 2022، كما يتخطى بأكثر من 30% الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في عام 2019 وبلغ 654 مليون وو700 ألف دولار.

ووظّفت الأندية الأوروبية 6ر86% من الوكلاء الذين أتموا صفقات شراء لأنديتهم 6ر82% من الوكلاء الذين أتموا صفقات بيع لها.

وأنفقت الأندية الإنجليزية الحصة الأكبر من هذه المبالغ، بواقع 280 مليون دولار أميركي، وكانت الحصة الأكبر من صفقات البيع بمساعدة الوكلاء من نصيب جمهورية كوريا، بنسبة وصلت إلى 6ر31%.

كذلك بلغ عدد صفقات الانتقال الدولية بمساعدة وكلاء اللاعبين مستوى قياسياً خلال عام 2023، وصل إلى 3353 انتقالاً، أي ما يساوي 4ر15% من مجموع الانتقالات، بزيادة 4ر8% عن عام 2022.

وللمرة الأولى في التاريخ، أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من مليون دولار أميركي على خدمات الوكلاء بمجموع وصل إلى ما يقارب مليون و400 ألف دولار أميركي. وكان لوكلاء الأندية دور في 125 عملية انتقال وهو رقم قياسي أيضاً، بزيادة 20% عن عام 2022.