غضب في الفريق النسائي لمانشستر يونايتد بسبب كتيبة تين هاغ

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك حالة من الغضب يشعر بها الفريق النسائي في مانشستر يونايتد بعد رحيل أحد الكوادر الطبية لفريق الرجال من أجل إنقاذ كتيبة المدرب إريك تين هاغ.

وانضم إبراهيم كيريم، أخصائي العلاج الطبيعي في فريق مانشستر يونايتد النسائي، إلى فريق الرجال في الشهر الماضي.

ويعمل إبراهيم كيريم، مع الفريق النسائي لمانشستر يونايتد، منذ عام 2021، ووفقا لما أشار إليه التقرير الإنجليزي، فإن كريم تم تصويره اليوم مع ليساندرو مارتينيز، الذي يستمر في رحلة تعافيه.

ويعتبر كيريم، هو ثاني موظفي الفريق النسائي، لمانشستر يونايتد الذي ينتقل إلى صفوف الفريق الرجال، بعد لوك رايت محلل الأداء، الذي انضم إلى كتيبة تين هاغ في نوفمبر 2022.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن هناك حالة من الغضب داخل صفوف الفريق النسائي، بسبب رحيل عضو آخر إلى فريق الرجال، وشددت الصحيفة على أن تين هاغ ليس له دور في عملية اختيار كيريم، إذ يقود بعملية التوظيف رئيس الطاقم الطبي في "الشياطين الحمر".