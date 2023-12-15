جوائز "ذا بيست 2023".. "الفيفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم

A + A -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2023، والتي ضمت ثلاثة أسماء.

وتواجد في القائمة النهائية للجائزة، كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، ونجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وأوضح "الفيفا" في بيان، أن "هذه الجائزة تكرم اللاعبين الأكثر تميزا خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023".

وأضاف أنه سيتم الكشف عن الفائز خلال حفل سيقام في لندن يوم 15 يناير المقبل.

وكشف "الفيفا" أنه تم ترشيح 12 لاعبا في البداية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء.

وتابع أن المرشحين الثلاثة النهائيين اختيروا من لجنة تحكيم دولية، ضمت مدربي منتخبات الرجال، وقادة منتخبات الرجال، وصحافيين مختصين في كرة القدم، ومشجعين صوتوا على موقع "الفيفا" الرسمي.