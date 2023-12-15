سان جيرمان يتعادل مع دورتموند ويتأهل لدور 16 بدوري الأبطال

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تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع بروسيا دورتموند في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب وصيفا للمجموعة السادسة.

وأهدر الفريقان عددا من الفرصة الذهبية للتسجيل ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يتمكن كريم أديمي من افتتاح التسجيل أخيرا لصالح دورتموند، المتأهل سلفا، في الدقيقة 51 بتسديدة ارتدت من القائم ودخلت الشباك.

وتمكن الضيوف من إدراك التعادل بعد خمس دقائق عن طريق وارن زاير-إيمري بعد هجمة بدأها كيليان مبابي الذي ألغى له هدف بداعي التسلل في الدقيقة 76.

وتصدر دورتموند المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما احتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، وهو نفس رصيد ميلان الثالث الذي سينتقل إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه 2-1 على نيوكاسل يونايتد الذي حصد خمس نقاط.