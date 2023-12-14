تايكواندو: ظريفة يزور نادي Carved

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زار رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة مقر نادي "Carved"

بادارة المدرسة الأنطونية الدولية (عجلتون) وكان في استقباله رئيس النادي جاد بو نكد و الماستر المهندس كيفن عازار كرم .والقى بو نكد كلمة رحّب فيها برأس هرم رياضة التايكواندو في لبنان ونوّه بالاتحاد الذي يرئسه الدكتور ظريفة الذي يقود اللعبة الى نجاحات عديدة محلياً وخارجياً منذ سنوات عدة وما النتائج المسجلة من قبل الأبطال والبطلات سوى دليل على ذلك.

بدوره، عبّر ظريفه عن سروره لزيارة النادي ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية.ثم جال الحاضرون في أرجاء النادي حيث قدّم لاعبو ولاعبات التايكواندو عرضاً شيّقاً في اللعبة.

وخلال الزيارة، جرى تسليم الشهادات الى اللاعبين واللاعبات .ثم قدّم بو نكد وعازار درعاً تقديرياً الى ظريفة عربون محبة.