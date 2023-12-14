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أتليتيكو يتصدر مجموعته بدوري الأبطال بالفوز على لاتسيو

14
DECEMBER
2023
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أحرز أنطوان جريزمان وصمويل لينو هدفين بواقع هدف في كل شوط ليمنحا أتليتيكو مدريد الفوز 2-صفر على لاتسيو، وهي النتيجة التي ضمنت له صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
ووصل فريق المدرب دييجو سيميوني إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات دون هزيمة بعد أن تأكد من حجز مكان له في دور 16، لكنه كان بحاجة إلى نقطة على الأقل ضد الفريق الإيطالي ليفوز بصدارة المجموعة.
 
وأنهى الفريق المسابقة برصيد 14 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني. واحتل فينوورد المركز الثالث وسيلعب في تصفيات الدوري الأوروبي.
 
وسيطر أتليتيكو على مجريات اللعب منذ البداية وافتتح جريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة بتسديدة من أول لمسة إثر تمريرة عرضية من لينو.
 
وشكل البرازيلي المتألق تهديدا مستمرا من خلال التحرك دفاعا وهجوما من الجناح الأيسر وحسم النقاط الثلاث لصالح أصحاب الأرض بتسديدة رائعة إثر ارتداد الكرة إليه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.
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