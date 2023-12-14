بالعلامة الكاملة.. سيتي ينهي دور المجموعات بأبطال أوروبا

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سجل ميكا هاميلتون خريج أكاديمية مانشستر سيتي هدفا في مباراته الأولى مع الفريق الأول ليتجنب حامل اللقب لخسارة في 20 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 3-2 على مضيفه رد ستار بلجراد في ختام دوري المجموعات.

وسجل أوسكار بوب هدفه الأول مع الفريق وأضاف كالفن فيليبس هدفا من ركلة جزاء لسيتي الذي أنهى دور المجموعات برصيد 18 نقطة من ست انتصارات محققا العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ النادي.

وأحرز هوانج إن-بيوم وألكسندر كاتاي هدفين متأخرين في الشوط الثاني لرد ستار الذي أنهى المجموعة وله نقطة واحدة.

وافتتح هاميلتون البالغ عمره 20 عاما، والذي انضم لسيتي وهو في التاسعة من عمره، الأهداف بعد 19 دقيقة حين مر من مدافع رد ستار وسدد من الزاوية الضيقة في أعلى المرمى.

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وجعل بوب، البالغ عمره 20 عاما أيضا، النتيجة 2-صفر في الدقيقة 62 حين راوغ مدافع رد ستار قبل أن يطلق تسديدة منخفضة بقدمه اليمنى.

وأجرى بيب جوارديولا مدرب سيتي تسعة تغييرات على تشكيلة فريقه التي فازت 2-1 على مضيفه لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي ليخوض المباراة غير الحاسمة في المجموعة الثامنة.

وغاب إرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي عن مواجهة لوتون لإصابة في القدم، ولم يسافر إلى بلجراد.