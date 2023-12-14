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بسبب تشلسي.. "قرار غير مسبوق" في الدوري الإنجليزي

14
DECEMBER
2023
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بخمسة أعوام كحد أقصى، وفق ما أعلنت الثلاثاء، وذلك بهدف الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).
 
ويهدف الإصلاح، الذي تم تبنيه الثلاثاء، إلى الحد من ممارسة واسعة النطاق بين أندية معينة، بدءا من تشلسي، الذي عُرِف في إبرامه عقودا طويلة الأمد، لأسباب تتعلق بالمحاسبة، بحيث يمكن لرسوم الانتقالات أن توزّع على طول مدة العقد. بمعنى آخر، كلما كان العقد أطول كلما انخفضت الدفعات السنوية المسجلة في حسابات النادي.
 
وبموجب الإصلاح الجديد وغير المسبوق، يوزّع بدل انتقال بقيمة 100 مليون يورو على خمسة أعوام، ليصبح 20 مليونا في العام، مقابل 12.5 مليون يورو لو كان العقد لمدة ثمانية أعوام.
 
وقررت رابطة الدوري الممتاز، الثلاثاء، "تعديل قاعدة امتصاص تكاليف تسجيل اللاعبين لجعلها تتماشى مع لوائح +ويفا+. في المستقبل، ستُطبّق مدة أقصاها خمسة أعوام على جميع العقود الجديدة للاعبين أو على تمديدها" وفق البيان.
 
وقد تميز مالكو تشلسي، الأميركيون، عن الكثير من نظرائهم من خلال توقيع عقود طويلة الأمد خلال فترتي الانتقالات الأخيرتين، مثل ضم الأرجنتيني إنسو فرنانديس والأوكراني ميخايلو مودريك بعقد لثمانية أعوام ونصف، أو الفرنسي بونوا بادياشيل بعقد لسبعة أعوام ونصف.
 
وكرر النادي اللندني الأمر ذاته الصيف الماضي من خلال استقدام الفرنسيين أكسيل ديزازي وكريستوفر نكونكو بعقدين مدتهما ستة أعوام، وهو الأمر الذي أصبح الآن مستحيلا.
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