الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي مونديال الأندية

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حجز نادي الاتحاد السعودي المضيف مقعده في الدور ربع النهائي للنسخة العشرين من مونديال الأندية لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا 3-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وبتحقيقه فوزه الثاني في مشاركته الثانية في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات إضافة الى بطل دوري البلد المضيف، حجز الاتحاد بطاقته الى ربع النهائي حيث يلتقي الجمعة على الملعب ذاته مع الأهلي المصري بطل إفريقيا، الفريق الوحيد الذي فاز عليه النادي السعودي خلال مشاركته السابقة عام 2005 حين تخطاه في ربع النهائي 1-0 قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

ولم يجد الاتحاد، القادم من خسارة في الدوري على يد ضمك (1-3) كانت الرابعة له منذ بداية الموسم ما جعله متخلفاً عن الهلال المتصدر بفارق 16 نقطة بعد 16 مرحلة، صعوبة في إنهاء مشوار بطل أوقيانا وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في مونديال الأندية (11).

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو اللقاء في الشوط الأول فعلياً بعدما دخل استراحة الشوطين متقدماً بثلاثية البرازيلي رومارينيو (29) والفرنسيين نغولو كانتي (34) والقائد كريم بنزيمة (40).

ويبحث الاتحاد عن تكرار انجاز مواطنه الهلال صاحب المفاجأة العام الماضي في المغرب بوصوله الى النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، لكن المهمة ليست سهلة بتاتاً في بطولة تبدو الأقرب لمانشستر سيتي الإنكليزي الباحث عن تتويجه الخامس هذا الموسم والذي يبدأ مشواره اعتباراً من نصف النهائي ضد الفائز من مباراة ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.