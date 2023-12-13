living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القبض على رئيس ناد تركي بعدما لكم حكما في وجهه

13
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو، بعد لكمه حكما في وجهه عقب نهاية مباراة بالدوري المحلي، وقد أبلغ الحكم الشرطة أن كودجا هدده بالقتل.
 
وجاء الاعتقال بعد اندلاع أعمال عنف خلال مباراة أنقرة غوجو على أرضه أمام ريزه سبور مساء الإثنين.
 
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن الحكم خليل أوموت ميلر، الذي تعرض للركل عقب سقوطه على أرض الملعب، قال إن كودجا هدده هو وزملاءه أيضا.
 
وقال الحكم: "فاروق كودجا لكمني تحت عيني اليسرى، وسقطت على الأرض. وعندما كنت على الأرض ركلني آخرين في وجهي وأجزاء أخرى من جسدي عدة مرات.
 
وتابع: "كودجا قال لي ولزملائي وهو يخاطبني سأقضي عليك. قال لي سأقتلك".
 
كما أمرت المحكمة التركية التي أصدرت أمر الاعتقال باحتجاز اثنين آخرين من المشتبه بهم على خلفية الحادث.
 
وقال كودجا أمام المحكمة، وفقا لوكالة أنباء "ديميرورين" المحلية: "تطور هذا الحادث نتيجة للقرارات الخاطئة والسلوك الاستفزازي للحكم. كان هدفي الرد عليه لفظيا والبصق في وجهه".
 
وقال الاتحاد التركي لكرة القدم إنه أوقف جميع المسابقات المحلية بعد الحادث "المخزي" في أنقرة.
 
وقال وزير العدل يلماظ تونش إن كودجا واثنين آخرين اعتقلوا رسميا بتهمة "إصابة موظف عام"، بعد أن أخذ الادعاء أقوالهم.
 
وقال تونش على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "التحقيق مستمر بدقة".
 
واتخذت السلطات قرارا بفرض رقابة قضائية على 3 مشتبه بهم آخرين.
 
وأظهرت لقطات تلفزيونية كودجا وهو يقتحم الملعب ويلكم ميلر، الذي أطلق صفارة النهاية بعدما سجل ريزه سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97 على ملعب أريامان في أنقرة.
 
وأظهرت لقطات عرضتها الوزارة الحكم وهو يرقد على سرير في المستشفى ووجهه متورم، ويركب دعامة على رقبته.
 
وقال الطبيب محمد يوروبولوت كبير الأطباء في المستشفى: "توقف النزيف في عين ميلر اليسرى قليلا. لن يكون هناك أي ضرر دائم".
 
وأضاف: "سيتعافى الكسر هناك تدريجيا. لا يوجد ضرر في المخ. من المرجح أن يغادر المستشفى الأربعاء".
 
وانتخب رئيس النادي كودجا مرتين في البرلمان التركي ضمن حزب العدالة والتنمية الحاكمن الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
 
أحداث ساخنة وتنديد
 
اقتحمت جماهير أنقرة غوجو الملعب بعد المباراة، وتعرض الحكم ميلر للركل أيضا عندما سقط على الأرض، لكنه نجح في النهاية في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة.
   
قال الاتحاد المحلي إن أنقرة غوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المذنبين في الاعتداء على الحكم "سيعاقبون بأشد العقوبات الممكنة".
   
قال رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو، إن الأحداث التي وقعت بعد المباراة "غير مقبولة على الإطلاق وليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا. من دون حكام المباريات لا توجد كرة قدم".
   
أدار ميلر، الحكم الدولي منذ 2017 البالغ عمره 37 عاما، مباراة لاتسيو الإيطالي وسلتك الاسكتلندي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في 28 نوفمبر الماضي.
   
قال أردوغان عبر منصة "إكس"، إن "الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".
   
يتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم، لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.
   
يحتل أنقرة غوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، متأخرا بثلاثة مراكز عن ريزه سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   