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كيليني مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق يعتزل كرة القدم‭

13
DECEMBER
2023
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أعلن جورجيو كيليني، مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق، اعتزال كرة القدم في سن 39 عاما، وذلك في بيان على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر.
 
ولعب كيليني هذا الموسم مع نادي لوس أنجلوس إف.سي في الدوري الأميركي.
 
وقاد كيليني منتخب إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020 بعد الانتصار على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي على ملعب ويمبلي. وخاض قلب الدفاع 117 مباراة مع منتخب بلاده.
 
وقضى كيليني معظم مسيرته مع الأندية في يوفنتوس، وساعد الفريق على حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي تسع مرات، بإضافة إلى لقب كأس إيطاليا في خمس مناسبات ومثلها في كأس السوبر المحلية، كما كان وصيف دوري أبطال أوروبا مرتين.
 
وكتب كيليني، الذي لعب 425 مباراة في الدوري مع يوفنتوس سجل خلالها 27 هدفا، عبر منصة إكس: "(كرة القدم) كانت أجمل وأصعب مغامرة في حياتي".
 
وأضاف: "لقد كنت (كرة القدم) كل شيء بالنسبة لي. معك قطعت مشوارا فريدا لا ينسى".
 
وتابع: "لكن حان الآن الوقت لفصل جديد في مسيرتي لخوض تحديات جديدة وكتابة المزيد من الصفحات المثيرة في حياتي".
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