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3 ذهبيّات لـ"بروسويم" في ترياتلون آسيا والأكاديميّة تستعين بمدرّبين مصري وروسي

12
DECEMBER
2023
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خطف سبّاحو "بروسويم" الأضواء في بطولة آسيا للترياتلون، التي أُقيمت أخيراً في مدينة الخُبر السعودية، من خلال النتائج المميزة التي حققوها.
فقد نافس رياضيّو "بروسويم" كبار الابطال الآسيويين في هذه الرياضة، كلّ في فئته، وحصدوا 3 ميداليات ذهبية ورابعة برونزية.
 
ونال الذهب كل من سمير غطّيس (أكواتلون: سباحة وركض) فئة 14-16 عاماً، وليان دبيبو (أكواتلون) فئة 10-13 عاماً، وعبدالله مالك الذي نال ذهبية ترياتلون (سباحة وركض ودراجات هوائية) فئة 25-35 عاماً، وبرونزية (أكواتلون) مختلف الأعمار.
 
واعتبر رئيس أكاديميّة "بروسويم" المدرب الوطني محمد صقر ان هذه النتائج تؤكّد جدّية التمارين التي يخوضها رياضيّو الأكاديمية للتألّق في هذه الرياضة "الثلاثيّة"، التي تتطلّب جهوداً مضاعفة.
 
مدرّبان جديدان
على صعيد آخر، وفي اطار سعيها المتواصل للبقاء في الصدارة وتحقيق افضل النتائج وتحطيم الأرقام، تعاقدت أكاديمية "بروسويم" للسباحة مع اثنين من المدربين الدوليين المعروفين، هما المصري سيف مرجان والروسي ماكسيم تشيكالوف.
 
وتعتبر "بروسويم" الرافد الأبرز للسباحين الى عدد من الاندية اللبنانية، في طليعتها نادي النجاح - بيروت، الذي يتألّق سبّاحوه محلياً وعربياً.
 
ويملك المدرب المصري خبرة في التدريب لا تقلّ عن 25 عاماً، وبالتالي، فإنّ سبّاحي "بروسويم" سيكونوا على استعداد اكبر مع التحدّي الدائم بالنسبة لهم، وهو تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.
 
ويشرح رئيس "بروسويم" محمد صقر ان الهدف من استقدام المدرب المصري هو تدعيم "الكادر" التدريبي في الأكاديمية، والذي لا يقلّ بدوره شأناً، خصوصاً مع النتائج والأرقام والميداليات التي تحققت باشراف المدربين المحليين.
 
ويقول صقر: الا ان تواجد المدرّب مرجان سيزيد من الاحترافية في الأكاديمية، لما يملكه من سجلّ تدريبي رائع.
 
وعن المدرّب الروسي، قال صقر ان الاستعانة بتشيكالوف هي لتدريب سبّاحي وسبّاحات الفئات العمرية، لأنه اختصاصي في تدريب هذه الفئات وتحضير سباحيها للمستقبل.
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