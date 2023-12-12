رماية: ناصيف سليمان بطل المرحلة الرابعة من بطولة لبنان للتراب- الفئة "أ"

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الرابعة من بطولة لبنان في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) للفئة "أ" والتي اجريت على حقل نادي طوني وازن للرماية بمشاركة 21 رامياً .

جرت المسابقة بحضور ومشاركة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الدكتور بيار بطرس جلخ ورئيس النادي المضيف عبدو وازن وعدد من المهتمين بلعبة الرماية.

وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-ناصيف سليمان : 109/125

-ربيع قشعمي : 107/125

-بيار جلخ : 101/125

-أندريه أبي خليل : 101/125

فيصل كسّاب : 101/125

جوزيف أبو شعر : 100/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:

-المركز الأول الرامي ناصيف سليمان وأصاب 40 طبق من أصل 50 .

-المركز الثاني الرامي أندريه أبي خليل اذ أصاب 36 طبق من أصل 50.

-المركز الثالث الرامي فيصل كسّاب اذ أصاب 30 طبق من أصل 40

-المركز الرابع الرامي فادي حلبي اذ أصاب 25 من أصل 35 طبق

-المركز الخامس الرامي جوزيف أبو شعر اذ أصاب 19 من أصل 30 طبق

-المركز السادس الرامي ربيع قشعمي اذ أصاب 13 من أصل 25 طبق

أشرف على التحكيم طوني الخوري.