السائق السعودي يزيد الراجحي أبرز المشاركين في رالي جدة تويوتا الجولة الأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن قائمة المُشاركين في رالي جدة تويوتا 2023، حيث يتصدر السعوديان السائق يزيد الراجحي والدرّاج إيهاب الحكيم قائمة المُشاركين على متن السيارات والدراجات النارية، علمًا بأن الرالي سيُقام نهاية الأسبوع الجاري، ويُشكّل الجولة الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات لموسم 2023، ويستمر ثلاثة أيام في المدة من 14 إلى 16 كانون الأول الجاري . ضمت القائمة 29 سيارة و 13 دراجة نارية وست درّاجات رُباعية العجلات "كوادز"، وثلاث شاحنات.

فئة السيارات تضم فئات فرعية، وفيها سيارتان في فئة "تي 1 بي" لسيارات الرالي النموذجية المُحسّنة، وتسع سيارات في فئة "تي 1" لسيارات الرالي النموذجية، وثمان سيارات في فئة "تي 2" لسيارات الرالي من الإنتاج التجاري الواسع، وأربع سيارات في فئة "تي 3" لسيارات الرالي الخفيفة النموذجية، وست سيارات في فئة "تي 4" لسيارات الرالي الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع، إضافةً إلى ثلاث شاحنات في فئة "تي 5".

بينما يسعى يزيد للاحتفاظ بلقب بطولة تويوتا السعودية، فإن زميله في "فريق أوفردرايف للسباقات" السائق الفِرنسي ليونيل باود سيُشارك في الرالي للمرة الأولى، حيث تجذب البُطولة عادةً مشاركين أجانب ممن سيُشاركون في رالي داكار، وذلك من أجل اختبار تحضيراتهم لأضخم رالي صحراوي في العالم، ويُريد ليونيل تحديدًا اختبار سيارة تويوتا "هايلوكس" بأحدث مواصفاتها قُبيل رالي داكار الشهر المُقبل.

يتصدر السائقان السعودي والفِرنسي فئة السيارات التي يُهيمن عليها المُشاركون السعوديون في أسطول من سيارات نيسان وتويوتا، يُنافسون على لقب البُطولة، ومنهم: عبد العزيز اليعيش وخالد الفريحي، والمشناء الرمالي وعويد الشمري وعبداللـه الحيدان.

ويهيمن السعوديون على فئة "تي 2"، وعلى رأسهم خالد الهمزاني وجعفر القحطاني، وجُلُّهم في سيارات نيسان "باترول"، ويبرز السائقون السعوديون صالح السيف ودانيا عقيل وحمد الحربي والأرجنتيني نيكولاس كافيغلاسُّو فئة "تي 3"، وقد انتقل صالح من سيارات كان - أم "مافِريك أكس 3" إلى "جي رالي أو تي 3"، بألوان فريقه "الحصان الأسود للسباقات".

وسيتنافس خمسة سعوديين وسائقةٌ واحدة مقيمة في دبي على لقب فئة "تي 4"، جميعهم في سيارات كان - أم "كافِريك أكس آر أس توربو آر آر"، علمًا بأن مها الحملي فازَت بلقب هذه الفئة في نُسخة العام الماضي، وتضم القائمة أرجوان عمّار ومعاذ حريري وعبد الله الشقاوي وياسر بن سعيدان وماتيلدا لاوينز المقيمة في الإمارات العربية المتحدة .

وسيتسلّط الضوء أكثر على فئة "تي 5" للشاحنات، حيث السائق السعودي إبراهيم المُهنّا الاسم الدائم فيها على متن شاحنة مرسيدس - يونيموغ، وسيُشارك "فريق هينو سوغاوارا" الياباني من أجل اختبار شاحنتهم هينو 600 اليابانية، وهينو علامة يابانية متخصصة بالشاحنات والمركبات التجارية وإحدى شركات تويوتا، يضم فريق الشاحنة اليابانيين السائق تيروهيتو سوغاوارا والملّاح هيروكازو سوميميا، كما سيُشارك السعوديان السائق طارق الرماح مع الملّاح مهند الخاشقجي في شاحنة فولفو القوية.

وحرارة المنافسة في فئة الدرّاجات النارية لم تخفُت، وهنالك مجموعة من الدرّاجين السعوديين على رأسهم إيهاب الحكيم ومشعل الغُنيم وعبد الحليم المُغيرة وبدر الحمدان، والإماراتيان الأخوان محمد وسُلطان البلوشي على متن درّاجات "كاي تي أم". والكُويتي عبد الله الشطّي والإماراتي مروان الرحماني، والقطري أسامة صالح الراجحي.

وجذبت فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات أسماء جديدة إلى جانب الأسماء المعهودة بإجمالي ستة مشاركين، من الأسماء المُعتادة السعوديون هيثم التويجري وهاني النومسي وعبد العزيز العطوي وعبد الرحمن العبد اللطيف، إلى جانب الدرّاج البلجيكي المُقيم في قطر إميل ستوكنز، والوجه السعودي الجديد ميسور جستنية.

تبدأ فعاليات الرالي بحفل افتتاح يوم الخميس 14 كانون الأول الجاري، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، يتبعها مرحلة استعراضية خاصة في قرية ثول الساحلية، على بعد 30 كيلومترًا جنوب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لتحديد ترتيب المُنطلقين في المرحلة الخاصة الأولى يوم الجُمعة 15 الجاري.

يُنظّم الرالي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات تويوتا، ويُشرف عليه مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد اللـه الفيصل.

وفي ما يلي أبرز المُشاركين:

*فئة السيارات

200- يزيد الراجحي (السعودية)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس"

201- ليونيل باود (فِرنسا)/ لوسي باود (فِرنسا) تويوتا "هايلوكس"

202- عبد العزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللاحم (السعودية) - نيسان

203- خالد الفريحي (السعودية) / سيباستيان ديلاوناي (فِرنسا) - نيسان

204- المشناء الرمالي (السعودية)/ بدر العجمي (السعودية) - نيسان

205- عويد الشمري (السعودية)/ عايض الحربي (السعودية) - نيسان

206- متعب سعود القنون (السعودية)/ مرضي الشمري (السعودية) - نيسان

207- عبدالله الحيدان (السعودية)/ سلطان الحيدان (السعودية) - نيسان

208- مبارك الزبيدي (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات) - تويوتا

209- فهد المرمش (السعودية)/ يزيد الشمري (السعودية) - نيسان

*الدراجات النارية:

001- ايهاب الحكيم (السعودية) - ياماها

002- مشعل الغنيم (السعودية) - بيتا 430

003- عبدالحليم المغيرة (السعودية)- "كاي تي أم"

004- بدر الحمدان (السعودية) - ياماها

005- محمد البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم"

006- سلطان البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم"

007- عبداللـه الشطي (الكُوَيْت) - "كاي تي أم"

008- مروان الرحماني (الإمارات) - "كاي تي أم"

009- عبداللـه الهلال (السعودية) - هوندا

010- لوقا باسُّوني (السعودية) - ياماها

*الدراجات النارية رُباعية العجلات (كوادز):

100- هيثم التويجري (السعودية) - ياماها

101- هاني النومسي (السعودية) - ياماها

103- عبد العزيز العطوي (السعودية) - ياماها

104- عبدالرحمن العبد اللطيف (السعودية) - ياماها

105- إميل ستوكينز (قطر) - ياماها

106- ميسور جستنية (السعودية) - ياماها