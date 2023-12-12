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تحديد زمان ومكان "الرقصة الأخيرة" بين ميسي ورونالدو

12
DECEMBER
2023
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أكد نادي إنتر ميامي الأميركي، الإثنين، تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية العام المقبل، التي ستشهد مواجهة مرتقبة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وخصمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في 1 فبراير، في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة".
 
وسبق للنادي الأميركي أن أعلن عن نيته السفر إلى المملكة لخوض مواجهة ضد النصر في الرياض، لكن من دون ان يحدد موعد المباراة.
 
وقال إنتر ميامي، الإثنين، إنه سيواجه الهلال متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب "المملكة أرينا" في 29 يناير، ثم سيواجه النصر في 1 فبراير على الملعب عينه، مانحا الفرصة لجماهير كرة القدم لمشاهدة ميسي بمواجهة رونالدو من جديد، في فصل جديد من الخصومة المثيرة التي جمعتهما طوال سنوات، منذ مباراتهما الأولى بمواجهة الآخر في 2008.
 
وقال المدير الرياضي في إنتر ميامي كريس هندرسون: "ستقدم هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا، وهو ما سيفيدنا مع اقترابنا من الموسم الجديد".
 
وسيخوض إنتر ميامي جولة خارجية أخرى في هونغ كونغ لمواجهة فريق من نجوم دوري الدرجة الأولى، في الرابع من فبراير، ويعود الفريق مباشرة من بعدها إلى الولايات المتحدة لانطلاق منافسات الدوري المحلي "إم إل إس" في أواخر فبراير.
 
والتقى ميسي (36 عاما) ورونالدو (38 عاما) وجها لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، من بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الأرجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة، والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد.
 
وفاز ميسي في 17 مواجهة مع رونالدو، مقابل 11 انتصارا للأخير، مع 9 تعادلات.
 
وتختتم فعاليات البطولة في 8 فبراير بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.
 
وكان المشرفون على النسخة الرابعة من موسم الرياض أعلنوا أواخر نوفمبر الماضي عن التوصل الى اتفاق مع إنتر ميامي لخوض الدورة الثلاثية، قبل أن ينفي النادي الأميركي الخبر بعد ساعات.
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