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رسميا.. ميلان يعلن عودة إبراهيموفيتش

12
DECEMBER
2023
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أعلنت مؤسسة رد بيرد كابيتال بارتنرز للاستثمار، الإثنين، انضمام نجم كرة القدم المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش كشريك مسؤول عن التشغيل وسيعمل كبير مستشاري ملاك ميلان المنافس في الدوري الإيطالي وضمن الإدارة العليا.
 
واعتزل إبراهيموفيتش(42 عاما) في نهاية الموسم المنصرم عندما كان لاعبا في ميلان، ليسدل الستار على مسيرة لعب خلالها في صفوف مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان ويوفنتوس وإنتر ميلانو وبرشلونة ولوس أنجلوس.
 
وبصفته شريكا تشغيليا في رد بيرد، سيتعاون إبراهيموفيتش مع فريق الاستثمار العالمي التابع لها ويدعم المحفظة الاستثمارية في مجالات الرياضة والإعلام والترفيه في المؤسسة.
 
وقال إبراهيموفيتش: "أنا ممتن للغاية لانضمامي إلى رد بيرد وميلان في هذه الأدوار المهمة والمؤثرة".
 
وأضاف: "أتطلع للمساهمة في أنشطتهم الاستثمارية في ممتلكاتهم الرياضية والإعلامية والترفيهية".
 
وفي ميلان، سيعمل كبير مستشاري ملاك النادي، التي تقودها رد بيرد وسيلعب دورا نشطا في العمليات المتعلقة بالرياضة والأعمال وتشمل مهمته أيضا تطوير اللاعبين وتطور العلامة التجارية العالمية للفريق الإيطالي.
 
وعلق جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لميلان أيضا على عودة إبراهيموفيتش للنادي، الذي ساعده اللاعب السويدي في الفوز بلقب الدوري في 2022.
 
وقال: "الاستعانة بقائد مثل إبرا كمستشار لفريق قيادة ميلان يبرز التزامنا بالنجاح المستقبلي للنادي بما يصب في مصلحة لاعبينا وجماهيرنا".
 
وتابع: "نحن محظوظون بأن نحظى بإبداع إبرا وشبكة علاقاته الواسعة في الكرة الأوروبية لنواصل الارتقاء بالنادي على الساحة العالمية".
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