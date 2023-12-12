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وصلت بعثة النادي الأهلي المصري إلى السعودية، مساء الإثنين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ‏وسط استعدادات خاصة من جماهير بطل إفريقيا لمؤازرة اللاعبين خلال المونديال، وفقا لتصريحات إيهاب عمر، ‏المتحدث باسم رابطة مشجعي النادي الأهلي بالسعودية.‏

ويشارك الأهلي يوم 15 ديسمبر الجاري في مونديال الأندية بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي ‏النيوزيلندي التي تقام، الثلاثاء، مع آمال عريضة لدى جمهوره بتقديم عروض رائعة في البطولة الكبرى كما اعتاد ‏في السنوات الأخيرة.‏

ويتحدث عمر لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تجهيزات مشجعي الأهلي التي جرت خلال الأيام الماضية من أجل دعم الفريق ‏في مهمته الصعبة قائلًا:‏

تلقينا اتصالا من مسؤولين بالنادي الأهلي منذ مطلع أكتوبر الماضي، من أجل التنسيق لبدء حجز تذاكر ‏المباراة عقب توافرها، وبالفعل جرى توزيعها على كافة المشجعين في أنحاء السعودية، والتي شهدت إقبالا ‏كبيرا على شرائها.‏

‏نتوقع تأهل اتحاد جدة لمواجهة الأهلي، لذلك عملنا على التنسيق مع إدارة رابطة المشجعين الخاصة بهم، ‏والتقينا بهم الأسبوع الماضي للوقوف على الخطوط العريضة لمساندة كل فريق من أجل خروج المشهد داخل ‏الملعب بصورة حضارية ومثالية.‏

وجدنا اهتماما كبيرا من جمهور الأهلي في جميع مدن السعودية لحضور المباراة والبقاء في جدة عقب فوز الفريق في ‏اللقاء الأول، وجرى الاتفاق مع إحدى الشركات السياحية لتوفير حافلات لنقلهم في ترحالهم نحو ملعب ‏مدينة الملك عبدالله الرياضي.‏

سنرى توافدا للمشجعين بأعداد كبيرة من 4 مدن رئيسية في السعودية وهي المدينة والرياض والدمام ‏والقصيم، سواء لمشاهدة المباراة والعودة أو المبيت في جدة لحضور باقي اللقاءات.‏

وينوه المتحدث باسم رابطة مشجعي النادي الأهلي بالسعودية إلى تجهيز الجمهور لـ"تيفو" (عرض الجمهور في المدرجات) مختلف ومبهر من ‏أجل عرضه داخل المدرجات خلال مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أنهم ينتظروا خلال الأيام ‏القادمة الموافقة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم.‏

ويسترسل عمر لموقع "سكاي نيوز عربية": "يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم أحيانا وجود دخلات ‏للمشجعين في المدرجات لكننا نشعر بالتفاؤل بعد السماح لجمهور اتحاد جدة منذ ساعات للظهور بطريقة ‏مميزة في الملعب أمام أوكلاند سيتي".‏

ويضيف عمر: "لدينا رغبة في إشعال المدرجات من خلال هتافاتنا المدوية التي سنحرص عليها منذ اللحظة ‏الأولى في عمر اللقاء حتى صافرة النهاية من الحكم، وجميعها ستكون لبث الروح الحماسية في قلوب اللاعبين ‏لتقديم أفضل ما لديهم".‏

ويذكر المتحدث باسم رابطة مشجعي النادي الأهلي بالسعودية: "نتوقع حضور نسبة عالية من (العائلات ‏‏الأهلاوية) في المدرجات، وهي فرصة جيدة لزرع محبة النادي في قلوب الصغار عن طريق الهتافات الخاصة ‏بمدرجات الثالثة شمال المرتبطة بالشياطين الحمر".‏

ويرى عمر أن الأهلي يمتلك حظوظ هائلة في تخطي المباراة الأولى رغم النتائج غير المطمئنة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى خبراته الواسعة في كأس العالم للأندية ورغبة اللاعبين في إظهار قدراتهم أمام الكبار.

ولدى الفريق المصري باع طويل في كأس العالم الأندية حيث يظهر للمرة التاسعة في البطولة منذ مشاركته الأولى ‏عام 2005 في اليابان، كما نجح خلال مشاركاته في حصد الميدالية البرونزية 3 مرات أخرها في عام 2021 تحت قيادة ‏الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.‏

ويتابع عمر: "نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ونتوقع تألق العديد من الأسماء مثل حسين الشحات وكهربا وإمام عاشور، فضلا عن المدافع محمد عبدالمنعم، وحارس مرمانا المخضرم محمد الشناوي".

ويقول المتحدث باسم رابطة مشجعي النادي الأهلي بالسعودية في ختام تصريحاته: "لدينا تفاؤل بوصول الأهلي إلى أبعد نقطة في البطولة، ونتمنى أن نشاهده على منصات التتويج مجددا، لذلك حجزنا تذاكر في المباراة النهائية".