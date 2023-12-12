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فيديو "مخزٍ".. شاهد رئيس نادٍ ينهال ضرباً على حكم كرة قدم

12
DECEMBER
2023
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شهد الدوري التركي الممتاز حادثة لا تصدق، حتى إنها وصفت بالـ"مخزية".
 
فقد انهال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، فاروق قوجة، بالضرب على الحكم، خليل أوموت، ولكمه في وجهه خلال نهاية مباراة للفريق الاثنين على ملعبه بالدوري التركي الممتاز، بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97.
 
تعرض للركل أيضاً
وأظهرت لقطات بثتها شبكة تي.آر.تي قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم، بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
 
كما اقتحمت جماهير النادي أيضاً الملعب بعد المباراة، حيث تعرض الحكم للركل عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
 
غير أن أوموت البالغ من العمر 37 عاماً، والذي يحكم دولياً منذ 2017، نجح بالنهاية في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة.
 
اجتماع استثنائي
ودفعت تلك المشاهد الصادمة الاتحاد التركي لكرة القدم إلى توجهه لعقد اجتماع استثنائي ومناقشة الحادث.
 
فيما أكد رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوكاكشي أن "كرة القدم التركية تعرضت لضربة مخزية الليلة"، مشددا على أن "كل من شارك في هذا الحادث سيدفع الثمن".
 
يحتل المركز 11
ويحتل فريق أنقرة جوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة متأخراً بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.
 
يشار إلى أن الحكام في تركيا غالباً ما يتعرضون لانتقادات من مسؤولي الأندية، بسبب قراراتهم لكن نادراً ما تستهدفهم هجمات عنيفة.
 
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