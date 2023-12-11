إلغاء مباراة غرناطة وبلباو إثر وفاة أحد المشجعين

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ألغيت مباراة غرناطة ضد ضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد وفاة أحد المشجعين على مدرّجات ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

وتوقفت المباراة بعد 17 دقيقة فقط من اللعب، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بلباو بهدف دون رد، سجله إيناكي ويليامز في الدقيقة السادسة.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان لها إلغاء المباراة "بسبب الوفاة المحزنة لأحد المشجعين".

وذكرت الرابطة أن المباراة التي كانت تجري في ملعب "نويفو لوس كارمينيس" أوقفت بسبب الوفاة المأساوية لأحد المشجعين معبرة عن حزنها وتضامنها مع عائلة المشجع وأصدقائه.

وأشارت الرابطة إلى أنها ستعلن عن الموعد الجديد للمباراة في القريب العاجل.