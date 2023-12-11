الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة لوتون

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عاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات إثر تغلبه على مضيفه لوتون تاون المتواضع بصعوبة 2-1 يوم الأحد في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر مان سيتي على معظم مجريات شوط المباراة الأول من دون أن يسجل خطورة حقيقية أمام لوتون الذي انتزع التعادل على أرضه من ليفربول هذا الموسم 1-1، وخسر في الثواني الأخيرة أمام أرسنال 3-4 منتصف الأسبوع الحالي.

ومع الوصول إلى الثواني الأخيرة من الشوط الأول، افتتح لوتون التسجيل بواسطة مهاجمه إليجا أديبايو بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية من أندروس تاونسند.

وضغط مان سيتي في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عبر صانع ألعابه البرتغالي برناردو سيلفا بتسديدة لولبية من داخل المنطقة بعيدا عن متناول الحارس في الدقيقة 62.

وسرعان ما أضاف جاك غريليتش الهدف الثاني لمان سيتي، مستغلا تمريرة عرضية تابعها زاحفة من مسافة قريبة مرت بين ساقي الحارس وتهادت داخل الشباك (65).

وهذا الفوز هو الأول لسيتي بعد سلسلة من أربع مباريات تعادل في ثلاث منها وخسر واحدة، ليتراجع من المركز الأول إلى الرابع.

وبقي مانشستر سيتي رابعا برصيد 33 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي تغلب على كريستال بالاس 2-1 في هذه المرحلة وانتزع الصدارة من أرسنال مستغلا خسارة الأخير أمام أستون فيلا الثالث 0-1.

وخاض مان سيتي مباراة اليوم في غياب مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند هداف الدوري المحلي برصيد 14 هدفا في 15 مباراة.

وقال مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، إن هالاند (23 عاما) اكتشف إصابته عقب الخسارة أمام أستون فيلا 0-1 في الجولة الماضية.

وتحوم الشكوك أيضا حيال قدرة هالاند على السفر مع بعثة مان سيتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.