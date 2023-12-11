جيرونا يهزم برشلونة ويستعيد صدارة "الليغا" من ريال مدريد

A + A -

تغلب نادي جيرونا على مضيفه وجاره برشلونة بأربعة أهداف لهدفين يوم الأحد في ديربي كتالونيا ضمن المرحلة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ومنح الأوكراني أرتيوم دوفبيك التقدم لصالح جيرونا مبكرا مع الدقيقة 12 قبل أن يعدل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بعدها بسبع دقائق.

وتقدم ميغيل غوتيريز مجددا لجيرونا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

واستغل جيرونا اندفاع برشلونة للتعديل لينجح في تسجيل الهدف الثالث عبر البديل فاليري فرنانديز في الدقيقة 80.

وأحرز لاعب الوسط الألماني الدولي إلكاي غوندوغان هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن جيرونا رد سريعا بهدف رابع حمل توقيع البديل الأوروغوياني ستواني "90+5".

وبهذا الانتصار، استعاد جيرونا صدارة جدول ترتيب "الليغا" برصيد 41 نقطة، بفارق نقطتين أمام المتصدر السابق ريال مدريد الذي تعثر بنتيجة التعادل مع ريال بيتيس 1-1 أمس السبت.

في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة وتراجع للمركز الرابع.