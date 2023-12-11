ليلة مصرية بامتياز.. نجوم الفراعنة يلمعون أمام باريس وميونيخ

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ليلة رائعة سجلها 3 من نجوم المنتخب المصري، في أقوى الملاعب الأوروبية، بثلاثة دوريات مختلفة، مساء السبت.

مرموش يقهر بايرن ميونيخ

نجم الليلة بالتأكيد كان المهاجم المصري عمر مرموش، الذي كان من نجوم فريقه إنتراخت فرانكفورت، الذي أذاق عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ هزيمة تاريخية بخمسة أهداف.

مرموش سجل هدفا في مرمى العملاق مانويل نوير، ثم قام بصناعة هدفين آخرين، في ليلة تاريخية انتصر فيها فرانكفورت 5-1، مكبدا أول هزيمة لبايرن ميونيخ في الدوري هذا الموسم.

أما الهداف المصري مصطفى محمد، فسجل رأسية جميلة في مرمى عملاق فرنسا، باريس سان جيرمان، في مباراة القمة ليلة السبت.

هدف مصطفى لم يكن كافيا، فسان جيرمان حقق الفوز بالدقائق الأخيرة 2-1، ولكن احتفاله ظل خالدا، لأنه قام باحتفال على الطريقة الفرعونية.

وكعادته، سجل النجم المصري الأول محمد صلاح، هدفا مهما لفريقه ليفربول، في مرمى كريستال بالاس "العنيد" يوم السبت.

صلاح سجل هدفا وقام بصناعة آخر، ليقود "الريدز" لانتصار مهم بنتيجة 2-1، قادهم لصارة البريميرليغ.