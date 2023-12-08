سكالوني يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع منتخب الأرجنتين

A + A -

واصل ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني إثارة الجدل حول مستقبله مع راقصي التانغو خلال الفترة المقبلة.

وخرج سكالوني منذ فترة بمفاجأة من العيار الثقيل بالحديث عن تفكيره في الرحيل عن تدريب الأرجنتين.

وقال سكالوني، عقب قرعة كوبا أمريكا التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية: "لا زلت أفكر في قراري".

وتابع: "أفكر بهدوء شديد في كيفية سير الأمور، وهل سأستمر في عملي أم لا".



وأضاف "اللاعبون بحاجة إلى مدرب يتمتع بالرغبة والطاقة، وتحدثت مع ميسي وتابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني".



ويعمل سكالوني مدربا للأرجنتين منذ صيف 2018، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقبي كوبا أمريكا 2021 ومونديال 2022.



وقالت وسائل الإعلام، إن تلميحات ليونيل سكالوني، سببها خلافات شديدة مع رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني.