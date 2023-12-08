بطولة لبنان للحزام الأصفر لعام 2023 اللقب للمون لاسال..النسر الأسود الوصيف ..نادي أنور ثالثاً

A + A -

نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة لبنان للحزام الأصفر لعام 2023 في "مجمّع الرئيس اميل لحود الرياضي"- مار روكز على مدى يومين.

شارك في البطولة 534 لاعب و لاعبة من حملة الحزام الأصفر من مختلف الأندية. و قد توزّعت المباريات على حلبتين في اليوم الأول وأربع حلبات في اليوم الثاني ،

حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه، أعضاء الاتحاد المحاسب الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه، الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري والماستر حسين زعيتر .كما حضر الغراند ماستر جوزيف أبو سمرا، الغراند ماستر جورج خطار ، مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات.

وجاء ترتيب الأندية على الشكل التالي:

- المركز الأول: نادي المون لاسال – 223 نقطة

- المركز الثاني: نادي النسر الأسود – 208 نقطة

- المركز الثالث: نادي أنور – 94 نقطة

وفي ما يلي نتائج البطولة :

*فتيان تحت 33 كلغ:

-المركز الأول: مارك فريح– نادي المريميين

-المركز الثاني: جان ناكوزي– نادي بودا

-المركز الثالث: شادي عنكليس– نادي النجوم

*فتيان تحت 37 كلغ:

-المركز الأول: شربل بشارة– نادي الفرير بيت مري

-المركز الثاني: فاضل نشار– نادي النجوم

*فتيان تحت 41 كلغ:

-المركز الأول: شربل ضاهر– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: رامي عكاري – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: مرسال خوري– نادي بودا

-المركز الثالث: حسان مطر– نادي الاسراء

*فتيان تحت 49 كلغ:

-المركز الأول: اندريه حرب– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: عمر فريح – نادي المريميين

-المركز الثالث: جاد كريم الصياد – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: انطوني لمع – نادي الفرير بيت مري

*فتيان تحت 53 كلغ:

-المركز الأول:هاني الهيبي– نادي النجوم

-المركز الثاني: روميو عبود– نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: دايفد الخوري – نادي هومنتمن

-المركز الثالث: عماد صوالحي– نادي الرياضي بترون

*فتيان تحت 57 كلغ:

-المركز الأول: ايلي شقير – نادي التقني

-المركز الثاني: طوني قرطباوي – نادي بادي باور

-المركز الثالث: بيتر عبدو – نادي الشباب الرياضي بيروت

-المركز الثالث: شربل بطرس – نادي بودا

*فتيان تحت 61 كلغ:

-المركز الأول: هادي جمال الدين – نادي سيدة النجاة

-المركز الثاني: كيفن كرباج– نادي النسر الأسود

*فتيان تحت 65 كلغ:

-المركز الأول: جوليان حاتم – نادي كومبات ارينا

-المركز الثاني: شربل سكاف – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: اميليو عون– نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: ايلي ياغي– نادي الشباب الرياضي زوق

*ناشئين تحت 45 كلغ:

- المركز الأول: ايلي الحاج – نادي هومنتمن

*ناشئين تحت 55 كلغ:

- المركز الأول: بطرس كرم – نادي ابو زرعا

*ناشئين تحت 59 كلغ:

- المركز الأول: سيرج مرغوسيان– نادي هومنتمن

-المركز الثاني: جوزيف كرم – نادي الهوبس بيروت

*ناشئين تحت 68 كلغ:

- المركز الأول: امير جوني– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني:حسن الصيلاني– نادي البشارة البرج

*ناشئين فوق 78 كلغ:

-المركز الأول: جو كامل – نادي بودا

-المركز الثاني: شربل انطون– نادي بودا

*رجال تحت 74 كلغ:

-المركز الأول: محمد الحاج حسن – نادي الجيش

-المركز الثاني: جوزف ابو حيدر– نادي ابو زرعا

*رجال تحت 80 كلغ:

-المركز الأول: ربيع سمني– نادي النجوم

*فتيات تحت 37 كلغ:

-المركز الأول: آية ماريا سمعان– نادي الناووس

-المركز الثاني: ريبيكا فرحات– نادي التقني

*فتيات تحت 41 كلغ:

-المركز الأول: ادريانا طاوح– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: فانيسا سركيس– نادي بادي باور

-المركز الثالث:ديسبينا طباع – نادي المؤسسة الحديثة

*فتيات تحت 47 كلغ:

-المركز الأول: مريم عطوي– نادي ديكاتلون

-المركز الثاني: فاطمة سليمان– نادي الغولف الرياضي

-المركز الثالث: زهرية باكي– نادي الأسراء

-المركز الثالث: اماندا رياشي– نادي أنور

*فتيات تحت 51 كلغ:

-المركز الأول: لوسيانا ريبيكا داغر – نادي المارينا

-المركز الثاني: كاترينا جعجع– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: سيرين غدار– نادي ديكاتلون

-المركز الثالث: ميا بو خليل – نادي المارينا

*فتيات تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: ميشيل استيفان– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: انجيلا عودة– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: لورين المصري– نادي الأسراء

-المركز الثالث: لوسيانا مقدسي – نادي المارينا

*فتيات تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: كريستي فرج– نادي تايكون

-المركز الثاني: نور عطوي– نادي ديكاتلون

*فتيات فوق 59 كلغ:

-المركز الأول: ضحى كرياني – نادي ديكاتلون

-المركز الثاني: تريزيا صليبا– نادي أنور

-المركز الثالث: ريتا خير– نادي اللويزة-زوق مصبح

*ناشئات تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: ريتا مكرزل– نادي الاجيال

-المركز الثاني: جايمي شليطا – نادي المون لاسال

*ناشئات فوق 68 كلغ:

-المركز الأول: ميا الصياح– نادي ابو زرعا

*صغار ذكور (6 سنوات) تحت 18 كلغ:

-المركز الأول: كيفن عبدالله – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: رضا ابي غانم – نادي سيدة النجاة

*صغار ذكور (6 سنوات) تحت 20 كلغ:

-المركز الأول:ألان شمالي– نادي بودا

-المركز الثاني: ماتيو نوفل – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: تيو أبو سمرا – نادي أنور

-المركز الثالث: حسن نعمة – نادي هوبس بيروت

*صغار ذكور(6 سنوات) تحت 22 كلغ:

-المركز الأول: جوزيف بو جودة – نادي المارينا

-المركز الثاني: ابراهيم رستم – نادي الناووس

-المركز الثالث: كارل الحكيم – نادي النجوم

-المركز الثالث:رالف شمالي – نادي بودا

*صغار ذكور(6 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: أولفير فرنسيس – نادي بودا

-المركز الثاني: كرم نورا – نادي سيدة النجاة

-المركز الثالث: ريان مراد – نادي الناووس

-المركز الثالث: جوني ناكوزي – نادي كومبات أرينا

* صغار ذكور(6 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: جايدن حداد – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جوليان صليبا – نادي البشارة الأبيض

-المركز الثالث: كلود سمعان – نادي الناووس

-المركز الثالث: الكسندر الشامي – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور(6 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: علي العاشق – نادي الأسراء

-المركز الثاني: مارون تنوري – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: مايكل خاتونيان – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(6 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: أنطوني بستاني – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: ريان فرحات – نادي التقني

*صغار ذكور(6 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: شربل سروخان – نادي المؤسسة الحديثة

-المركز الثاني: شربل حداد – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور(6 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: مجد شعيتو – نادي الغولف

-المركز الثاني: كريس بوراك – نادي البشارة الأبيض

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 18 كلغ:

-المركز الأول: شربل فينكوفي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: علي هادي شعيب – نادي الراية

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 20 كلغ:

-المركز الأول: ايلي زينون – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: علي محمد جلول – نادي الراية

-المركز الثالث: جوزيف أبو زغيب – نادي الجمهور

-المركز الثالث: شربل بو خليل – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 22 كلغ:

-المركز الأول: لوي حلو – نادي الجمهور

-المركز الثاني: مارك قربان – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: شربل المر – نادي الأدب والرياضة

-المركز الثالث: آدم سعد – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: جو دايف قديسي – نادي المؤسسة الحديثة

-المركز الثاني: محمد درغام – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: لوكس كفوري – نادي أنور

-المركز الثالث: جيفري عساف – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: مارك نخلة – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: أنطوني شدياق – نادي أنور

-المركز الثالث: جايمس بو عبدالله – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: إيلاي قرداحي – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: غدي معوض – نادي أنور

-المركز الثاني: ريان سويد – نادي أنور

-المركز الثالث: ايلي صباغ – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جاز عون – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: شربل صياح – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: كريس أيوب – نادي الجمهور

-المركز الثالث: لوكاس متى – نادي الجمهور

-المركز الثالث: مارك سروح – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: كريس خوري – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: شربل سلامة – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: كريس كنعان – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: نبيل منصور – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: نيكولا موسى – نادي الناووس

-المركز الثاني: ريان حنا خوري – نادي الشباب رياضي بيروت

-المركز الثالث: كيفن عقيقي – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جورج شليطا – نادي اللويزة زوق-مصبح

*صغار ذكور(7 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: محمد صدقة – نادي الغولف

-المركز الثاني: الفريد معماري– نادي النسر الأسود

*صغار ذكور(7 سنوات) فوق 36 كلغ:

-المركز الأول: محمد علي اياد – نادي االقصير

-المركز الثاني: شربل شربل شقيرا – نادي هوبس بيروت

-المركز الثالث: عبدالله شوان – نادي اللويزة زوق-مصبح

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: ايفان الحاج – نادي أنور

-المركز الثاني: توماس شرشر – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جون جوعان – نادي البشارة الأبيض

-المركز الثالث: جون جرجورة – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: جوفاني شحود – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: ابراهيم عطية – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جو صفدي – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جايسون سماحة – نادي أنور

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: جان بول سعد – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: راي اسطا – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: يوان سعادة – نادي الجمهور

-المركز الثالث: محمد رضا كمال – نادي البشارة الأبيض

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: جيوفاني طاوع – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ايليا بجاني – نادي أنور

-المركز الثالث: أنطوان حجار – نادي أنور

-المركز الثالث: حسين مهيدلي – نادي الراية

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: يوسف نون – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: مجد حلبي – نادي أنور

-المركز الثالث: جوزيف فاضل – نادي الفرير بيت مري

-المركز الثالث: علي طه – نادي كومبات أرينا

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: ايفانغيلوس صوما – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: ايفس نادر – نادي بودا

-المركز الثالث: سيلفيو ابي حاتم – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: سلام رضا – نادي هوبس المتن

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: جو الحلو – نادي برج عينطورة

-المركز الثاني: ادم الموسوي – نادي القصير

-المركز الثالث: ستيف عبيد – نادي الناووس

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: جان كيرلوس – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: يوهان كيروز – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: شربل عازار – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: انطونيو ابو شاكر – نادي بودا

-المركز الثالث: شربل صليبا – نادي أنور

-المركز الثالث: جون فارس – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(8 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: ريان اغاجيون – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ميشال عتار – نادي أنور

-المركز الثالث: فانسان ابي انطون – نادي الفينيقي

*صغار ذكور(8 سنوات) فوق 43 كلغ:

-المركز الأول: جوناثان مراد – نادي بادي باور

-المركز الثاني: بولس صليبا – نادي أنور

-المركز الثالث: كريس مطر – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: مارك جود راشد – نادي الجمهور

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: انطوني فارس – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ريان عبدو – نادي اللويزة زوق-مصبح

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: بيدرو اسحاق – نادي الناووس

-المركز الثاني: مارون سعد – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جوني فغالي – نادي سيدة النجاة

-المركز الثالث: كارل ابو جودة – نادي المون لاسال

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: جورجيو قشوع – نادي أنور

-المركز الثاني: علي اسماعيل – نادي الأسراء

-المركز الثالث: كارل شلهوب – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: يوسف سعد – نادي الراية

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: مايكل بستاني – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: جورج المر – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: ريان عطالله كنعان – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: ألبير حداد – نادي كومبات أرينا

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: الفريد سعادة – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: يورغو حجل – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: جو انطوني عون – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: ادوارد الطحشي – نادي المارينا

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: جورجيو زين – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: حسين حويجي – نادي الأسراء

-المركز الثالث: رامي سمور – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: عمر كراجة – نادي الرياضي البترون

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: جورج بولس – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: جورج موراديان – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: اميل رزق الله – نادي بودا

-المركز الثالث: شربل وهبة – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: جون كازريان – نادي برج عينطورة

-المركز الثاني: جورج عبود – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: غسان ابو جودة – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جيهاد محرز – نادي الأسراء

*صغار ذكور(9 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: ادريانو اجاميان – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: جورجيو الراسي – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثالث: جواد عون – نادي الراية

*صغار ذكور(9 سنوات) فوق 43 كلغ:

-المركز الأول: جورج رحال – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جو شلالا – نادي بودا

-المركز الثالث: هشام منصور – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثالث: غسان بو شاهين – نادي اللويزة زوق-مصبح

*صغار ذكور(10 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: ماهر ديناوي– نادي الرياضي البترون

-المركز الثاني: كارل عون – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور(10 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: انطوان يعقوب – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: علي رضا حجازي – نادي الراية

-المركز الثالث: ايلي مراد – نادي الناووس

-المركز الثالث: علي حويجي – نادي الأسراء

*صغار ذكور(10 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: روبن برغوت – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كريم سعد – نادي الراية

-المركز الثالث: رافاييل مخول – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: مارك صوايا – نادي بودا

*صغار ذكور(10 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: كيفن برشا – نادي المارينا

-المركز الثاني: سليم نجار – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: وليم يوسف – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جورج اسطفان – نادي أنور

*صغار ذكور(10 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: جوزيف خوند – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ايليو القاعي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: علي مرتضى المستاراح – نادي الراية

*صغار ذكور(10 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: انطوني حنينة – نادي برج عينطورة

-المركز الثاني: رفاييل ابدني – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: كالفين غانم – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور(10 سنوات) تحت 50 كلغ:

-المركز الأول: يوسف عبيد – نادي أجيال

-المركز الثاني: شربل عبود – نادي بادي باور

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: انطوني الهيبة– نادي المريميين

-المركز الثاني: ايلي حاج– نادي البزنسون

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: شربل مراد– نادي الفرير بيت مري

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: ايفان ابي حاتم– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: سعيد عود – نادي النجوم

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: ادم نعمة – نادي الهوبس المتن

-المركز الثاني:سلفادور جعجع– نادي المون لاسال

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: تيو شليطا – نادي ابناء نبتون

-المركز الثاني: شربل ابو عكر– نادي ابناء نبتون

-المركز الثالث: روبرت باسيل – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: يورغو عودة – نادي المون لاسال

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: باسم سمعان – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: خالد حويجي – نادي الأسراء

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 50 كلغ:

-المركز الأول: انطونيوس كرم – نادي ابناء نبتون

-المركز الثاني: حسن قزان – نادي العهد

*صغار ذكور (11 سنوات) فوق 50 كلغ:

-المركز الأول: جواد حسن – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: فهاغن كشيشيان– نادي هومنتمن

-المركز الثالث: جايسون جعجع – نادي كومبات ارينا

*صغار اناث (6 سنوات) تحت 22 كلغ:

-المركز الأول: كلوي خليل – نادي برج عينطورة

-المركز الثاني: جاسي الخوند– نادي ابناء نبتون

*صغار اناث (6 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: كاتاليا دياب – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ريان عطوي – نادي العهد

-المركز الثالث: جيوفانا غانم– نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: كميل واكد– نادي الفرير بيت مري

*صغار اناث (6 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: ماريتا خاطر– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: سيسيليا ايفا مارون – نادي الفرير بيت مري

*صغار اناث (6 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: جنى داغر – نادي أنور

-المركز الثاني: نرم ابو حيدر– نادي المؤسسة الحديثة

-المركز الثالث: رشا ابو حيدر– نادي اللبناني للفنون القتالية

*صغار اناث (7 سنوات) تحت 22 كلغ:

-المركز الأول:ماريا اندراوس– نادي هومنتمن

-المركز الثاني: ايلا ريتا الزغريني– نادي أنور

-المركز الثالث: كايت تنوري– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جاسمن يوسف– نادي المون لاسال

*صغار اناث (7 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: كريستا ماريا الشعار– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ليديا ابي غنام – نادي سيدة النجاة

-المركز الثالث: ماريا زغبي– نادي كومبات ارينا

*صغار اناث (7 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: سابين حداد– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كايلي نقاش – نادي أنور

*صغار اناث (7 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: انجلينا عساف– نادي دير القمر

-المركز الثاني: ماريا تنوري– نادي ابو زرعا

*صغار اناث (7 سنوات) فوق 36 كلغ:

-المركز الأول: نانسي مالك– نادي المارينا

-المركز الثاني: ايلا الصياح– نادي ابو زرعا

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: لين زيوت– نادي الناووس

-المركز الثاني: ايلا ريتا حبيقة– نادي هومنتمن

-المركز الثالث: غاييل سرحان – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثالث: نايا العلم – نادي الناووس

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: هافن الخوري – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: غابريلا عون– نادي كومبات ارينا

-المركز الثالث: غودلبي شعبان– نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: تاليا مرهج – نادي تايكون

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول:كريل توبوشيان– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كارلي روكز– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: فاطمة درغام– نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: رنتا صافي – نادي الفرير بيت مري

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: كرستينا عبود– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: سناء فرح– نادي النسر الأسود

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول:لونا شويتي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني:ادن بو داغر– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: ريتا ابو راشد– نادي النسر الأسود

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول:كلاريتا عفيش– نادي أنور

-المركز الثاني: سرينا كوجاك – نادي اللويزة-زوق مصبح

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: ريا الشويري – نادي الفينيقي

-المركز الثاني: تيا ضو– نادي الهوبس بيروت

-المركز الثالث: ستيفاني عقوري– نادي الروضة

-المركز الثالث:ليلا السوري– نادي الشباب الرياضي بيروت

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: ناي ابو حيدر – نادي اللبناني للفنون القتالية

-المركز الثاني: كلاريتا كرم– نادي اللبناني للفنون القتالية

*صغار اناث (8 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: ليا صوان – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كاليس غانم– نادي النسر الأسود

*صغار اناث (8 سنوات) فوق 43 كلغ:

-المركز الأول:ماريا كريستا يونس– نادي برج عينطورة

-المركز الثاني: البيدا طباع– نادي المؤسسة الحديثة

-المركز الثالث:الينا ابي كرم – نادي اللبناني للفنون القتالية

*صغار اناث (9 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: لوسيا ماريا ابراهيم– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: لاتيسيا كريم– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كريستا رحباني– نادي أنور

*صغار اناث (9 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: ميلا طرابلسي– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني:ساريتا نصراوي– نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: لفانا جرجورة– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: سارة عماد –نادي المون لاسال

*صغار اناث (9 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: نور ابو جودة– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: تالا عبد القادر– نادي الأسراء

-المركز الثالث: مريم نصرالله– نادي الهوبس المتن

-المركز الثالث: كاترينا مارون–نادي الفرير بيت مري

*صغار اناث (9 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: كريستينا حنا – نادي الرياضي البترون

-المركز الثاني: ميشال المر– نادي أنور

-المركز الثالث: ليا بو خليل – نادي المارينا

*صغار اناث (9 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول:ايزابيلا بو نكور– نادي المون لاسال

-المركز الثاني:لاريسا سالم – نادي كومبات ارينا

-المركز الثالث:ماريا كرم– نادي الروضة

-المركز الثالث: سيلين فرنساوي– نادي المارينا

*صغار اناث (9 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: صوفيا حداد – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ناي حنا – نادي كومبات ارينا

-المركز الثالث: باريس عون – نادي المون لاسال

*صغار اناث (9 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: كاي غريب– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: رومي برادحي– نادي النسر الأسود

-المركز الثالث:كريستال ابو راشد – نادي النسر الأسود

*صغار اناث (9 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: تريزا روكز– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: انجي ابو حيدر– نادي الفينيقي

*صغار اناث (9 سنوات) فوق 43 كلغ:

-المركز الأول: ريتا مخلوف– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ماريتا خوري– نادي التقني

*صغار اناث (10 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: ساشا عبدالله – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: زهراء الاطرش– نادي العهد

*صغار اناث (10 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: رندا صليبا – نادي أنور

-المركز الثاني: كلاريتا قنيزي– نادي النسر الأسود

*صغار اناث (10 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: سيرينا مقديسي – نادي المارينا

-المركز الثاني: ماري جو الصياح – نادي بادي باور

-المركز الثالث: لين ابو جودة – نادي المون لاسال

*صغار اناث (10 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: ماريا راغب– نادي كومبات ارينا

-المركز الثاني: جنا نصار – نادي الجمهور

-المركز الثالث: رومي صليبا– نادي أنور

*صغار اناث (10 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: تريسي حاتم– نادي كومبات ارينا

-المركز الثاني: انجلا ايوب– نادي الروضة

*صغار اناث (10 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: انطونيلا رياشي– نادي أنور

-المركز الثاني: باميلا حبشي– نادي دير القمر

*صغار اناث (10 سنوات) تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: مارينا سعد – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: يارا فرح– نادي النسر الأسود

*صغار اناث (10 سنوات) تحت 50 كلغ:

-المركز الأول: الينا ابراهيم – نادي بودا

*صغار اناث (11 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: سيلين صباغ– نادي المون لاسال

*صغار اناث (11 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: ماريا عون– نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: كاريل اندريا – نادي ابناء نبتون

*صغار اناث (11 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: كريستا طوق– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: مارلين صليبا– نادي انور

-المركز الثالث: تريسي عقيقي– نادي بادي باور

-المركز الثالث:باتريسيا سالم– نادي كومبات ارينا

*صغار اناث (11 سنوات) تحت 50 كلغ:

-المركز الأول: تيفاني زوان– نادي المريميين

-المركز الثاني: سارة مقلد– نادي الهوبس المتن

-المركز الثالث:كلوي اغدمليان– نادي هومنتمن

*صغار اناث (11 سنوات) فوق 50 كلغ:

-المركز الأول:سيرينا صليبا– نادي أنور

-المركز الثاني: ياسمين غدار – نادي دير القمر

-المركز الثالث: تيا رفقا كرم– نادي الروضة

-المركز الثالث: جايمي بو عبدو – نادي النسر الأسود

قاد المباريات الغراند ماستر ميشال مجدلاني و بمساعدة الحكام التالية أسماؤهم: الكسندرا زيدان، أنطوني فارس، جويل بو روفايل، سيلين شبير،الماستر الياس بطيخ،علي صقر،الماستر وليد خشخش، جيني شالوحي،ريانا منصور، ماريا زيدان، سهى قزي،الماستر يارا خشخش،الماستر كريستوفر حبيقة،الماستر نسب حسن، نايا منصور.