شريحة إلكترونية تحسم الجدل التحكيمي في "يورو 2024"

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سيتم الاستعانة بالمزيد من التكنولوجيا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل، لتقليل هامش الخطأ في كرة القدم من قبل الحكام.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإنه سيتم الاستعانة بشريحة إلكترونية خاصة داخل كرات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وبحسب الصحيفة فتلك الشريحة ستحدد للحكام الوقت الذي تغادر فيه الكرة قدم اللاعب قبل أن تصل لزميله لحسم مواقف تسلل عديدة، كما ستساعد تلك الشريحة في رسم صورة إلكترونية لدى حكام الفيديو لتحدد المكان الذي لمست فيه الكرة أي لاعب، حال كان هناك شك في ركلة جزاء من لمسة يد أو أمر مماثل.

وتقام بطولة أوروبا في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024. ولن يشارك المنتخب الروسي في البطولة بسبب إيقاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وفي يوليو الماضي، اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير قواعد التسلل، إذ من المفترض أن يكون اللاعب المهاجم متسللا في الحالة التي يكون فيها جسده بالكامل أمام لاعب آخر من الدفاع.