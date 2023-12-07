"غير متوقع".. دي بروين حاضر مع مان سيتي في مونديال الأندية

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أُدرج الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، الغائب عن الملاعب منذ أغسطس بسبب الإصابة، ضمن قائمة الفريق المشارك في مونديال الأندية لكرة القدم، الذي ينطلق الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي "إدراج غير متوقع"، لأن عودة صانع ألعاب بطل أوروبا وإنجلترا لم تكن متوقعة قبل بداية عام 2024.

وأصيب دي بروين (32 عاما) في فخذه في الفوز على إنتر الإيطالي 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع يونيو، وانتكس مجددا خلال المباراة الأولى للموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي في 11 أغسطس الماضي.

ومذاك وبعد خضوعه لجراحة، لم يعد الدولي البلجيكي إلى الملاعب حيث كان من المتوقع أن يعود مطلع العام المقبل وليس في ديسمبر.

ويستهل سيتي باكورة مشاركاته على الإطلاق في مونديال الأندية، الذي ينطلق في 12 ديسمبر، في الدور نصف النهائي بمواجهة الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا بطل كونكاكاف وريد دايموندز الياباني بطل آسيا، الثلاثاء 19 منه. وفي حال خرج فائزا فسيلعب المباراة النهائية بعد ثلاثة أيام.

وتضم البطولة أيضا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا والأهلي المصري بطل إفريقيا وفلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية والاتحاد السعودي.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي نقلا عن "فيفا": "هذه البطولة مهمة ومرموقة جدا".

وتابع: "ليس من السهل التأهل أو الفوز بها. ينقصنا فقط (الفوز بكأس) واحدة لمتابعة سلسلة الانتصارات والفوز بكل الألقاب الممكنة لسيتي".

وأضاف: "سنذهب إلى هناك ونستعد لأنه حلم بالنسبة لنا. المزاج السائد في الفريق هو أفضل ما أتذكره منذ سنوات عديدة".

وحقق سيتي ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي بفوزه بألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، ولاحقا بكأس السوبر الأوروبية بركلات الترجيح أمام إشبيلية الإسباني في منتصف أغسطس. في حين فشل في الفوز بكأس الرابطة الموسم الماضي، وخسر مسابقة الدرع الخيرية في بداية موسم 2023-2024.