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الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة بسبب حكم مباراة أتلتيكو مدريد

6
DECEMBER
2023
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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغريم برشلونة، بسبب واقعة حدثت مع حكم مباراة أتلتيكو مدريد.
 
وحقق النادي الكتالوني فوزا هاما على أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الدوري الإسباني بهدف نظيف سجله البرتغالي جواو فيليكس.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قررت تغريم برشلونة 602 يورو، وذلك بسبب أن أحد أعضاء الجهاز الفني (إيدو بولو) استوقف مساعد الحكم الذي حاول (التجسس) على غرفة تبديل الملابس وقال له "ماذا تفعل هنا؟".
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك بسبب وجود كاميرا لإجراء مقابلة بعد المباراة بينما يشتبه النادي في أن مساعد الحكم كان يتجسس على غرفة تبديل الملابس، لسماع هل هناك انتقادات ضد التحكيم؟
 
وقال سانشيز مارتينيز في تقرير المباراة "إدواردو بولو، أحد أعضاء الجهاز الفني المسؤول عن قسم الصحافة، كان في نفق غرفة تبديل الملابس مخاطبا المساعد (راؤول كابانييرو مارتينيز )، بالعبارات التالية، "ماذا تفعل هنا؟ دون الإبلاغ عن أي حوادث أخرى.
 
وتنص المادة 133 بلوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتوقيع الغرامة على الأشخاص الذين لا يمكنهم التواجد في المنطقة، وأقاويل تشير إلى أن بولو كان هناك من أجل إجراء مقابلة.
روسيا اليوم
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