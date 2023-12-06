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للمرة الثالثة.. صلاح يتوج بجائزة مرموقة

6
DECEMBER
2023
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توج النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة جديدة، تعزز مسيرته المرصعة بالألقاب.
 
وأعلن اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا منح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في عام 2023، في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.
 
وفاز قائد المنتخب المصري بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما حصدها عامي 2018، و2021.
 
وأحرز صلاح 27 هدفا مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال 2023 حتى الآن، كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.
 
وتفوق صلاح على باقي منافسيه بالقائمة المرشحة المختصرة، التي ضمت إيرلينغ هالاند، ورودري، ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وكيران تريبيير، وأولي واتكينز، لاعبي نيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا على الترتيب، ليحصل على الجائزة المرموقة.
 
وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح: "أريد أن أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري".
 
وأضاف "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول: "أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك حقا".
 
ويستعد صلاح لقيادة ليفربول لملاقاة مضيفه شيفيلد يونايتد، غدا الأربعاء، في المرحلة 15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف أرسنال (المتصدر)، فيما يتفوق على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة، بعد مرور 14 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.
 
ويتصدر صلاح حاليا، ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفا في 20 مباراة خاضها حتى الآن، علما بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه أيضا.
 
كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف خلف هالاند (المتصدر).
 
ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف المسابقة العريقة للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة.
روسيا اليوم
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