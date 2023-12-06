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أرسنال يؤمن صدارة الدوري الإنجليزي بعد "فوز مثير"

6
DECEMBER
2023
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سجل ديكلان رايس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أرسنال لفوز مثير بنتيجة 4-3 على مضيفه لوتون تاون ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
 
وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل قبل أن يجد رايس المساحة ويسجل بضربة رأس في اللحظات الأخيرة للمباراة ليشعل الحماس في جماهير الفريق الزائر ويصيب جماهير لوتون بخيبة أمل.
 
وبعد 20 دقيقة هادئة من اللعب، تغير الحال بعدما سجل غابرييل مارتينيلي بعد تمريرة منخفضة من زميله بوكايو ساكا ليمنح أرسنال التقدم.
 
وتعادل لوتون بعدها بخمس دقائق بضربة رأس من غابرييل أوشو من ركلة ركنية لم يتمكن الحارس ديفيد رايا من التصدي لها.
 
ووقف توماس كامينسكي حارس لوتون أمام محاولات ساكا ومارتينيلي قبل أن يعيد غابرييل جيسوس التقدم لأرسنال قبل الاستراحة بتسديدة من مدى قريب.
 
ورد لوتون بقوة على أرسنال بعدما سجل إليجاه أديبايو بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 49 قبل ثماني دقائق من تمريرة أندروس تاونسند إلى روس باركلي زميله السابق في منتخب إنجلترا الذي سدد كرة منخفضة أخطأ الحارس رايا في تقديرها.
 
لكن كاي هافرتس نجح في إدراك التعادل لأرسنال بعد نحو ساعة من اللعب قبل أن يقتنص رايس بفوز مثير لفريقه.
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