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بقيادة نجوم الكرة.. الأندية السعودية تكتسح البطولة الآسيوية

6
DECEMBER
2023
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سجلت الأندية السعودية حضورا قويا في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، بتأهل 4 فرق إلى دور الـ16، من بينها فريق الفيحاء، مفاجأة الجولة الأخيرة، في أول ظهور له على المستوى القاري.
 
وفرض نجوم الكرة العالمية أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني وبروزوفيتش وكانتي وسافيتش ونيفيز، وغيرهم من الأسماء المشهورة في عالم الساحرة المستديرة، حضورهم بقوة في المسابقة الآسيوية مع أندية الهلال والنصر والاتحاد، حيث قادوا فرقهم لانتزاع الصدارة في منافسات المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة، إلى جانب فريق الفيحاء الذي يشارك لأول مرة في هذه البطولة القارية، وانتزع المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
 
ويعزز التأهل القوي للفرق السعودية الرغبة قوية في الذهاب بعيدا، والمنافسة بجدية على لقب دوري أبطال آسيا، وتزعم القارة.
 
وللإشارة، فإن تصدر 3 فرق لدور المجموعات يمنح سفراء الكرة السعودية التصنيف الأول لفرق غرب آسيا، حيث ضمن كل من "الزعيم" و"العالمي" و"العميد" التواجد في التصنيف الأول خلال قرعة الدور المقبل، التي ستقام في 28 ديسمبر الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بينما سيكون فريق الفيحاء في التصنيف الثاني مع ناساف ونافباخور من أوزبكستان وسبهان الإيراني.
 
نجاح كبير للكرة السعودية
 
اكتساح الفرق السعودية لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، يؤكد الإمكانات الكبيرة للأندية السعودية، والإضافة الفنية الواضحة التي قدمها نخبة من نجوم الكرة العالمية، مما يشكل دفعة قوية للمسابقة الآسيوية بمشاهدة نجوم كبار في بقية المشوار، واستمرار الإثارة والتشويق في الملاعب.
 
وبعد أن نجحت 3 فرق، هي الهلال والشباب والفيصلي، خلال الموسم الماضي، في الوصول إلى دور الـ16، تعملق سفراء الكرة السعودية هذه السنة، مما يرفع من حظوظها في المنافسة على لقب البطولة.
 
يذكر أن الهلال السعودي يتزعم الأندية الآسيوية، باعتباره الأكثر تتويجا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب.  
 
رقم آسيوي جديد للعين الاماراتي  
 
فيما يتعلق بحصاد الأندية الإماراتية في البطولة الآسيوية، والتي دخلت غمار دور المجموعات بفريقين، فلم ينجح سوى العين في مواصلة المشوار، وذلك بنفس سيناريو العام الماضي عندما تأهل شباب الأهلي فقط إلى دور الـ16، بينما ودع الشارقة والجزيرة السباق مبكرا.
 
وحقق "الزعيم" العيناوي رقما غير مسبوق في سجله القاري، عندما حصد 15 نقطة لأول مرة في مشواره بدور المجموعات.
 
يذكر أن فريق الشارقة الممثل الثاني للكرة الإماراتية في هذه النسخة، احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط فقط.
 
تراجع الأندية القطرية
 
سجلت الفرق القطرية تراجعا ملحوظا في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، بعد أن عجز كل من السد والدحيل عن تجاوز دور المجموعات، علما أن حصة الأندية القطرية في البطولة القارية تراجعت إلى النصف هذا الموسم، بعد أن كانت 4 مقاعد في السابق.
 
وتغيب بذلك الكرة القطرية عن دور الـ16، بعد أن كانت ممثلة في العام الماضي بفريقين هما الريان والدحيل.
 
فشل ممثلي الأردن والعراق
 
لم تحقق أندية الأردن والعراق منذ انضمامها للمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا أية نتائج إيجابية، وتوقفت عند حاجز دور المجموعات.
 
ومنذ 2019 لم تنجح الفرق العراقية في تجاوز دور المجموعات، على الرغم من اختلاف سفراء الكرة العراقية.
 
ورغم أن القوة الجوية العراقية قدم مستويات جيدة في هذه النسخة، وحصد 10 نقاط ضمن منافسات المجموعة الثالثة، إلا أنه لم يوفق في التأهل إلى دور الـ16، حيث انتزع فريق سبهان الإيراني البطاقة رغم التساوي في عدد النقاط، مستفيدا من أفضلية الأهداف المسجلة.
 
وبالنسبة للفرق الأردنية، التي دخلت مشوار البطولة القارية عام 2021، فلم تنجح بدورها هذا الموسم في الوصول إلى دور الـ16، حيث اكتفى الفيصلي الأردني بالمركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.
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