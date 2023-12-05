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ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال

5
DECEMBER
2023
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أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن إصابة لاعبه الدولي الإسباني داني كارفاخال، مع تحديد مدة غيابه عن صفوف النادي الملكي.
 
وتعرض كافارخال الظهير الأيمن لإصابة عضلية على مستوى عضلة السمانة لساقه اليسرى ستحرمه من المشاركة مع النادي الملكي الفترة المقبلة.
 
وأصيب داني خلال مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، وتم استبداله بين شوطي المباراة وشارك لوكاس فاسكيز بدلا منه.
 
ونشر موقع ريال مدريد الرسمي بيانا رسميا، أكد من خلاله على إصابة الظهير الأيمن داني كافاخال ونشر: "اللاعب يعاني من إصابة في عضلة السمانة لساقه اليسرى".
 
ومن المحتمل أن يغيب كارفاخال عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 – 4 أسابيع مقبلة، أي حوالي 6 مباريات، وبالتالي فإن اللاعب قد يكون جاهزا لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس السوبر.
 
ومن المقرر أن يقام كأس السوبر الإسباني 2024 في السعودية في الفترة ما بين يوم 10- 14 يناير 2024، بمشاركة 4 أندية وهم ريال مدريد– برشلونة– أتلتيكو مدريد– أوساسونا.
روسيا اليوم
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