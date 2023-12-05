ما سبب غياب رونالدو عن مباراة النصر واستقلال دوشنبه؟

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كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر استبعد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في ختام دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره استقلال دوشنبه في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2023-2024، غدا الثلاثاء.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المدرب البرتغالي قرر استبعاد رونالدو وأيضا الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي يعاني من الإرهاق، من المباراة، لينضما إلى الغائبين عن المباراة، حيث لم يتواجد النجم البرتغالي مع بعثة "العالمي" المسافرة إلى طاجيكستان.

وكان "العالمي" حسم تأهله إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، بعد 5 مباريات، حققهم خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل بمواجهة وحيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المدرب كاسترو، جاء بهدف إراحة رونالدو، خاصة بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة برسبوليس السابقة في دوري الأبطال ورغم ذلك خاض مواجهة الديربي أمام الهلال يوم الجمعة الماضي.

وستشهد قائمة المستبعدين أيضا كلا من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب الإيقاف، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الذي يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية، بالإضافة إلى علي لاجامي للإيقاف أيضا بعدما حصل على بطاقة حمراء أمام بيرسبوليس.