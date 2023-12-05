living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. حارس روسيا يضطر للتكيف مع الطقس بأغرب طريقة!

5
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقيمت مواجهة نادي تسيسكا موسكو أمام ضيفه روستوف، أمس الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، في ظل ظروف جوية صعبة.
 
إذ ضربت الثلوج الكثيفة مدينة موسكو لكنها لم تكن سببا في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب مغطى بالثلوج.
 
وفي إحدى اللقطات الطريفة في المباراة ظهر فيها الفريقان يلعبان كرة القدم خاصة أو ما يشبه كرة القدم الشاطئية.
 
وبرز إيغور أكفينيف الحارس الدولي السابق لمنتخب روسيا والذي يملك أكثر من 100 مباراة دولية الذي كان حارس تسيسكا موسكو في تلك المباراة.
 
وأثناء تنفيذ ضربة مرمى حاول أكفينيف أن يجمع بعض الثلج ويشكل كومة منه حتى يضع الكرة فوقه كما يفعل نجوم كرة القدم الشاطئية في الأخطاء، لكن الحكم منعه من ذلك بشكل فوري.
 
وانتهت المباراة بفوز الفريق المضيف بنتيجة 2-0، وقام موظفو الملعب بتنظيف العشب حتى أثناء مجريات المباراة.
 
ووصف فاليري كاربين، مدرب فريق روستوف، أولئك الذين قرروا عقد المباراة في مثل هذا الطقس بأنهم "معتوهون".
 
وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 28 نقطة وارتقى للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد روستوف عند 20 نقطة وبقي المركز الـ11.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   