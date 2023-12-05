بالفيديو.. حارس روسيا يضطر للتكيف مع الطقس بأغرب طريقة!

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أقيمت مواجهة نادي تسيسكا موسكو أمام ضيفه روستوف، أمس الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، في ظل ظروف جوية صعبة.

إذ ضربت الثلوج الكثيفة مدينة موسكو لكنها لم تكن سببا في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب مغطى بالثلوج.

وفي إحدى اللقطات الطريفة في المباراة ظهر فيها الفريقان يلعبان كرة القدم خاصة أو ما يشبه كرة القدم الشاطئية.

وبرز إيغور أكفينيف الحارس الدولي السابق لمنتخب روسيا والذي يملك أكثر من 100 مباراة دولية الذي كان حارس تسيسكا موسكو في تلك المباراة.

وأثناء تنفيذ ضربة مرمى حاول أكفينيف أن يجمع بعض الثلج ويشكل كومة منه حتى يضع الكرة فوقه كما يفعل نجوم كرة القدم الشاطئية في الأخطاء، لكن الحكم منعه من ذلك بشكل فوري.

وانتهت المباراة بفوز الفريق المضيف بنتيجة 2-0، وقام موظفو الملعب بتنظيف العشب حتى أثناء مجريات المباراة.

ووصف فاليري كاربين، مدرب فريق روستوف، أولئك الذين قرروا عقد المباراة في مثل هذا الطقس بأنهم "معتوهون".

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 28 نقطة وارتقى للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد روستوف عند 20 نقطة وبقي المركز الـ11.