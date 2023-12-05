قصة "قرار الحكم الغريب" الذي أدخل هالاند في موجة غضب مخيفة

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صافرة "متسرعة" من الحكم الإنجليزي سايمون هوبر، أشعلت استاد الاتحاد، وأدخلت نجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند في حالة غضب عارمة، خلال قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.

وفي اللحظات الأخيرة للقاء مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، الذي انتهى بتعادل مثير 3-3، قام نجم السيتي هالاند بتمريرة "سحرية" إلى زميله جاك غريلش، الذي انفرد تماما بالمرمى، ليتفاجأ اللاعبون بالحكم هوبر وهو يوقف الهجمة الحاسمة بشكل غريب.

وقرر هوبر احتساب خطأ ارتكب على هالاند، أعاقه أثناء التمرير، عوضا عن تطبيق "قانون الأفضلية"، وإبقاء الفرصة سانحة لمانشستر سيتي للتسجيل.

هذا القرار الغريب، أدخل هالاند في حالة غضب عارم، حتى بدأ بتوجيه الشتائم للحكم هوبر، قبل أن يخرج من ملعب اللقاء غاضبا.

عاد بعدها هالاند لتوجيه الشتائم على حسابه بموقع "إكس"، معلقا على اللقطة الغريبة، قبل أن يحذف التغريدة.

التعادل أنزل مانشستر سيتي للمركز الثالث في ترتيب الدوري، خلف أرسنال المتصدر وليفربول الثاني.