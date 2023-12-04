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منتخب لبنان يخسر كريم درويش في كأس آسيا

4
DECEMBER
2023
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أفاد المسؤول الإعلامي لمنتخب لبنان لكرة القدم الزميل شربل كريّم، ان المنتخب سيخسر مهاجمه كريم درويش في نهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل، وذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها درويش في ركبته أمس خلال مباراة فريقه العهد مع البرج، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني ال64 لكرة القدم.

وجاء في بيان معمم: "اظهرت صورة الرنين المغناطيسي التي اجراها اللاعب اليوم اصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، ما يعني انه سيبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين الـ 6 و8 أسابيع".

وأشار معالج المنتخب الوطني إيلي متني "الى ان هذا النوع من الإصابات قد يحتاج الى مدة أطول تصل الى شهرين ونصف الشهر، لكن لحسن الحظ لن يضطر كريم لإجراء أي عملية جراحية بل سيخضع لعلاج محدّد كيتمكن من العودة الى الملاعب". وأوضح متني: "السبب الأول للإصابة كانت الطريقة التي حطّ بها كريم على الأرض اثر تصديه لإحدى الكرات، فتعرّضت ركبته الى التواء قاس تسبّب بالقطع الجزئي للرباط".

درويش صاحب الخمسة اهداف في الدوري، كان افتتح التسجيل للعهد أمس في مرمى البرج قبل تعرّضه للإصابة التي تُعدّ ضربة قوية للمنتخب، بعدما اصبح احد عناصره الأساسية في مركز رأس الحربة، وهو الذي دافع عن الوان لبنان في 19 مباراة دولية سجّل خلالها ثلاثة اهداف.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم اليوم عن خوض منتخبنا مباراة دولية ودية مع نظيره السعودي في 4 كانون الثاني المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، قبل خوضه المباراة الافتتاحية لكأس آسيا امام صاحب الضيافة وحامل اللقب في 12 منه على استاد لوسيل، على أن يلتقي ضمن المجموعة الأولى ايضا الصين وطاجيكستان في 17 و22 من الشهر عينه.

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