فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتليتيكو بالدوري الإسباني

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سجل جواو فيليكس هدفا في الشوط الأول ليمنح برشلونة فوزا صعبا 1-صفر على أتليتيكو مدريد في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرتغالي، المعار لبرشلونة، هدف الفوز في الدقيقة 28 بلمسة رائعة لتمر الكرة من فوق حارس المرمى يان أوبلاك عقب هجمة مرتدة.

وتماسك أصحاب الأرض أمام الضغط المتواصل لفريق المدرب دييجو سيميوني ليخرج برشلونة بالانتصار.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتليتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.

ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة.