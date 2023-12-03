living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرعة يورو 2024: مجموعة نارية لايطاليا ومتوازنة لأصحاب الأرض

3
DECEMBER
2023
AP/Catherine Ivill
AP/Catherine Ivill
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا، والتي جرت السبت في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورغ، عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة، في حين جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمت إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية نظيرَه الأسكتلندي على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ في 14 حزيران، وتقام المباراة النهائية في 14  تموز المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

والمجموعات الستة ليورو 2024 كالتالي:
المجموعة الأولى: ألمانيا وأسكتلندا والمجر وسويسرا.
المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا.
المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدانمارك وصربيا وإنجلترا.
المجموعة الرابعة: الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، وهولندا والنمسا وفرنسا.
المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل.
المجموعة السادسة: تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.
ويتأهل إلى الدور الثاني (ثمن النهائي) أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتأهلت ألمانيا، الفائزة باللقب 3 مرات، مباشرة إلى النهائيات مع 20 منتخبا من خلال التصفيات.

وسيكتمل عقد المشاركين بـ3 منتخبات من خلال الملحق الذي سيقام في آذار المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   