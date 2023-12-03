نيوكاسل يُسقط مانشستر يونايتد

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تواصلت نكسات #مانشستر يونايتد، وبعد تعادله أمام غلطة سراي التركي 3-3، بعدما كان متقدماً 3-0 في دوري أبطال أوروبا واضعاً نفسه في مأزق كبير للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، سقط "الشياطين الحمر" محلياً على يد مضيفه #نيوكاسل 0-1 في أبرز مباريات المرحلة.

ومنح أنتوني غوردون هدف الفوز لمصلحة نيوكاسل (56)، ليتقدم الأخير إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن يونايتد الذي تراجع إلى المركز السابع.

بفوزه على يونايتد، رفع نيوكاسل سجله إلى سبعة انتصارات من أصل ثماني مباريات على ملعبه "سانت جيمس بارك" هذا الموسم.

وبات المدرب الهولندي إريك تن هاغ في وضع لا يُحسد عليه، في ضوء نتائج الفريق أوروبياً ومحلياً، وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على كاهله، ذلك على الرغم من أنّ يونايتد مرّ بفترة إيجابية في الدوري قبل مباراة نيوكاسل وفاز بخمس مباريات من أصل آخر ست.

لكنّ عدم تحقيق نتيجة مرضية في المسابقة القارية والفشل في التأهل إليها الموسم المقبل سيشكلان عاملاً ضاغطاً.

وافتتح نيوكاسل التسجيل مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة عرضية زاحفة من كيران تريبيه من الجهة اليمنى الى غوردون الذي كان موجوداً في الوقت المناسب لمتابعة لكرة داخل المرمى (55).

ورغم فرحة الفوز، تعرّض نيوكاسل إلى ضربة بإصابة حارسه نيك بوب الذي استبدل في الدقيقة 86 من المباراة، ليزداد مسلسل معاناة الفريق مع الإصابات في ظل غياب 11 لاعباً عن صفوفه.

وفي المباريات الأخرى، عاد إيفرتون بفوز ثمين على حساب نوتنغهام فورست بهدف يتيم سجله دوايت ماكنيل (67).

ويحتل إيفرتون المركز 18، احد مراكز الهبوط، برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن منطقة الأمان بعد أن تعرّض لعقوبة حسم 10 نقاط من رصيده لخرقه القواعد، فيما يأتي نوتنغهام في المركز 15 بـ 13 نقطة.