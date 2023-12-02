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نتيجة قرعة كأس أوروبا 2024

2
DECEMBER
2023
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سحبت مساء اليوم السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، قرعة دور المجموعات لنهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: ألمانيا - هنغاريا - اسكتلندا - سويسرا.

 

المجموعة الثانية: إسبانيا - ألبانيا - كرواتيا - إيطاليا.

 

المجموعة الثالثة: إنجلترا - الدنمارك - سلوفينيا - صربيا.

 

المجموعة الرابعة: فرنسا - النمسا - هولندا - الفائز من مباراة ملحق المسار الأول.

 

المجموعة الخامسة: بلجيكا - رومانيا - سلوفاكيا - الفائز من مباراة ملحق المسار الثاني.

 

المجموعة السادسة: البرتغال - تركيا - جمهورية التشيك - الفائز من مباراة ملحق المسار الثالث.

 

ويتأهل إلى الدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

قبل القرعة، وزعت المنتخبات المتأهلة على أربعة مستويات على الشكل التالي:

 

المستوى الأول: ألمانيا (مضيفة)، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

المستوى الثاني: هنغاريا، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، النمسا.

المستوى الثالث: هولندا، اسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك.

المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، الفائز بالملحق الأول، الفائز بالملحق الثاني، الفائز بالملحق الثالث.

- المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024:

تم توزيع المنتخبات إلى ثلاثة مسارات يتأهل عن كل مسار منتخب واحد لإكمال عدد منتخبات "يورو 2024".

- المسار الأول: بولندا، ويلز، فنلندا، إستونيا.

- المسار الثاني: إسرائيل، البوسنة والهرسك، أوكرانيا، أيسلندا.

- المسار الثالث: جورجيا، اليونان، كازاخستان، لوكسمبورغ.

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