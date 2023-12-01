دي ماريا يكشف سبب اشتباك ميسي مع ليفاندوفسكي في مونديال قطر

A + A -

تحدث النجم أنخيل دي ماريا عن اللقطة المثيرة للجدل لقائده في منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة منتخبي بلديهما في مونديال "قطر 2022".

واشتبك ميسي مع ليفاندوفسكي خلال مباراة منتخبي الأرجنتين وبولندا في دور المجموعات لمونديال قطر الذي توج به رفاق "ليو".

وكشف دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين، بعض كواليس هذه المشادة الشهيرة، خلال فيلم وثائقي بمناسبة مرور عام على تتويج "التانغو" بكأس العالم.

وقال دي ماريا في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ما فعله ميسي، رد فعل طبيعي يقوم به، كلما تحدث عنه شخص بطريقة تزعجه".

وأضاف نجم بنفيكا "ميسي يرد دائما بهذه الطريقة بحركة أو إيماءة معينة داخل المستطيل الأخضر".

ولمح دي ماريا "هناك أشخاص لا يحترمون ميسي أحيانا، ولا يدركون أنه أفضل لاعب في التاريخ".

وربطت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الواقعة الشهيرة بما قاله ليفاندوفسكي عن ميسي بعد فوز النجم البولندي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عام 2021.

وقال ليفاندوفسكي وقتها لصحيفة بولندية "لقد قال ميسي إنني أستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي ألغيت في 2020، ولكن لم يمنحني صوته في ذا بيست".