تايكواندو: بطولة لبنان للحزام الأزرق بالتايكواندو اللقب للمون لاسال...أنور وصيفه وبودا ثالثاً

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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة لبنان للحزام الأزرق لعام 2023 في "مجمّع الرئيس اميل لحود الرياضي".شارك في البطولة 377 لاعب و لاعبة من حملة الحزام الأزرق من مختلف الأندية. و قد توزعت المباريات على ثلاث حلبات.

حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه، نائب رئيس الاتحاد محمد قازان، أعضاء الاتحاد المحاسب الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه، الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري و الماستر حسين زعيتر .كما حضر الغراند ماستر جوزيف أبو سمرا، الغراند ماستر أنور نعمه، الغراند ماستر أنطوان سعد، الغراند ماستر جورج خطار ،الغراند ماستر ألان نجم و مستشار الاتحاد الماستر نويل مخيبر، مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات.

وجاء ترتيب الأندية على الشكل التالي:

- المركز الأول: نادي المون لاسال 120 نقطة

- المركز الثاني: نادي أنور 112 نقطة

- المركز الثالث: نادي بودا 68 نقطة

وجاءت نتائج البطولة على الشكل التالي:

*صغار ذكور (6 سنوات) تحت 22 كلغ:

-المركز الأول: مايكل جبران – نادي انور

-المركز الثاني: غدي رستم – نادي عطالله

-المركز الثالث: شربل ابو مراد – نادي عطالله

*صغار ذكور (7 سنوات) تحت 22 كلغ:

-المركز الأول: سافيو هندي – نادي الناووس

-المركز الثاني: يوسف بدوي – نادي الناووس

*صغار ذكور (7 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: مايكل الياس – نادي انور

-المركز الثاني: جان بول ابي حبيب – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: علي موسى – نادي اللواء بيروت

-المركز الثالث: جود نيكولا – نادي انور

*صغار ذكور (7 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: إنيو ترس – نادي انور

-المركز الثاني: انطوني سمرا– نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جاد غضية – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: الكسندر باز– نادي انور

*صغار ذكور (7 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: بيتر كلاسي – نادي بودا

-المركز الثاني: يوان مغمس – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جوزيف بدر – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: حمزة عجرم – نادي اللواء بيروت

*صغار ذكور (7 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: جورج شرفان – نادي تايكون

-المركز الثاني: جوزيف غنطوس – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: طلال المصري – نادي الرياضي بيروت

*صغار ذكور (7 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: كريستيانو سماحة – نادي انور

-المركز الثاني: شربل جبران – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: شربل نصار – نادي مطيلب كونتري كلوب

*صغار ذكور(7 سنوات) فوق 36 كلغ:

-المركز الأول: انطوني الخوري – نادي انور

*صغار ذكور (8 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: جو كريس يزبك – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: مايكل براك – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كيفن مسلم – نادي الجمهور

-المركز الثالث: جورج بلانيان – نادي هومنتمن

*صغار ذكور (8 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: رفيق صقر – نادي اللبناني الاسترالي

-المركز الثاني: مصطفى شامي – نادي تعاضد

-المركز الثالث: شربل صفدي – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: لوكس سماحة – نادي هومنتمن

*صغار ذكور (8 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: جواد شومان – نادي تعاضد

-المركز الثاني: جوزيف الشكور– نادي سكودرا

-المركز الثالث: جورجيو رعد – نادي انور

-المركز الثالث: جوزيف نعمة – نادي المون لاسال

*صغار ذكور (8 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: مارك بولس – نادي انور

-المركز الثاني: توماس كريم – نادي الاشرفية

-المركز الثالث: أميرابي غانم – نادي اللبناني الاسترالي

-المركز الثالث: ماتيو فارس – نادي الجمهور

*صغار ذكور (8 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: لوكس فارس – نادي انور

-المركز الثاني: مارك حرب – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: رضا نجم الدين – نادي عطالله

-المركز الثالث: هاميلر جبور– نادي الناووس

*صغار ذكور (8 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: محمد غول– نادي تعاضد

-المركز الثاني: جميل بكري – نادي تعاضد

-المركز الثالث: جايمس شمعون– نادي الناووس

*صغار ذكور (8 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: مارك حنا – نادي بودا

-المركز الثاني: إدوين عيد – نادي تايكون

-المركز الثالث: عصام بوعاصي– نادي مطيلب كونتري كلوب

*صغار ذكور (8 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: فان سان حبيب – نادي الناووس

-المركز الثاني: ادم عود – نادي الأسراء

*صغار ذكور(8سنوات) فوق 43 كلغ:

-المركز الأول: ريكي مغمس – نادي تايكون

-المركز الثاني: جورج قاعي – نادي انور

-المركز الثالث: أليكس فاسدكيس– نادي المون لاسال

*صغار ذكور (9 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: كريس ابي رزق – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: زياد حداد – نادي الجمهور

-المركز الثالث:شربل خوري – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: ميغال سمعان – نادي تايكون

*صغار ذكور (9 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: كريس مخلوف – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: دايفد لحود – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: قاسم مظلوم – نادي اللواء بيروت

-المركز الثالث:غابريل يوسف – نادي برج عينطورة

*صغار ذكور (9 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: ايلي صليبي – نادي بودا

-المركز الثاني: آدم رحال – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: ايمن دياب – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: ايليو القارح – نادي الأدب والرياضة

*صغار ذكور (9 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: ايلي رزق الله – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: ميشال شويري – نادي انور

-المركز الثالث: علي دنش– نادي الغولف

-المركز الثالث: كريس سروجي – نادي المون لاسال

*صغار ذكور (9 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: ديميتري عبد المسيح – نادي انور

-المركز الثاني: حسن حيجازي– نادي العهد

-المركز الثالث: شربل مارون– نادي هومنتمن

-المركز الثالث: شربل نيكولا – نادي انور

*صغار ذكور (9 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: ايلي خوري – نادي بودا

-المركز الثاني: شربل خليل – نادي المون لاسال

*صغار ذكور (9 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: لوكس ونّوس – نادي انور

-المركز الثاني: ليام ابي نادر– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جود نزهة – نادي الأسراء

*صغار ذكور (9 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: جو سام دكاش – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: احمد نصر الدين – نادي اللواء بيروت

-المركز الثالث: وليام نعمة – نادي مطيلب كونتري كلوب

-المركز الثالث: ادم نعمة – نادي مطيلب كونتري كلوب

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: جورج عيراني – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: سيرج خضرة – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: لورنس عجور– نادي الرياضي بيروت

-المركز الثالث: شربل قربان – نادي انور

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: شربل شبلي – نادي انور

-المركز الثاني: ايوان باكي – نادي الأسراء

-المركز الثالث: ماتيو خوري – نادي اللويزة-زوق مصبح

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: عمر رحمون – نادي الأسراء

-المركز الثاني: جورج سمعان – نادي تايكون

-المركز الثالث: حسن ايوب – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: كريم حلوم – نادي الأسراء

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: كريستوفر رحمة – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: خالد دياب – نادي الرياضي بيروت

-المركز الثالث: فيليب غانم – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثالث: سامي ضو– نادي الجمهور

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: كيفن نجم – نادي النسرالأسود

-المركز الثاني: راي ترزباشيان – نادي الفرير بيت مري

-المركز الثالث: علي زين – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: نجم الدين ابو طه – نادي اللواء الرفيد

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: مارك كرم – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ايلي حنا واكيم – نادي الشاريته

-المركز الثالث: جون بطحاني – نادي شباب الرياضي زوق

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: جورجيو انطونيوس – نادي انور

-المركز الثاني: تيو مايكل شينيزيان – نادي الأنترانيك زحلة

-المركز الثالث: انطونيو بيو زركات– نادي بودا

-المركز الثالث: رواد سمني – نادي المون لاسال

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: حسن الغضبان – نادي الاسراء

-المركز الثاني: فيليب شديد – نادي انور

-المركز الثالث: اندرو سليمان – نادي الناووس

*صغار ذكور (10 سنوات) تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: محمد العاشق– نادي الاسراء

-المركز الثاني: علي يحيا – نادي الاسراء

-المركز الثالث: احمد قاسم – نادي تعاضد

-المركز الثالث: انجلو حلو– نادي الاجيال

*صغار ذكور(10 سنوات) فوق 50 كلغ:

-المركز الأول: فلاديمير بصيبص– نادي سبرينغ هيلز

-المركز الثاني: شربل حرفوش – نادي انور

-المركز الثالث: حنا مراد – نادي الناووس

-المركز الثالث: محمد عوض – نادي الأسراء

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: جميل ابي فرج – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني: جان بابتيست وهبه – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: محمد صعب – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: آدم صعب – نادي غولدن بادي

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: ستيفان سعادة – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: مجد عربي– نادي اللبناني- الاسترالي

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: زيد حميدان – نادي اللبناني الاسترالي

-المركز الثاني: نيكولا زهار– نادي المون لاسال

-المركز الثالث: دياغو دياب – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثالث: بيتر حنا – نادي انور

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: انطوني شلهوب – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: اندرو نهرا – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: علي صباح – نادي العهد

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: جون كنعان – نادي انور

-المركز الثاني: جورج رزق – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: ديميتريوس صوما – نادي اللويزة-زوق مصبح

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: داني ماضي – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني: جفري ابو عاصي – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: شربل خليل – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: كيفن جرجورة – نادي المون لاسال

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: جاد مجد – نادي الجمهور

-المركز الثاني :رامي ابي غانم – نادي اللبناني الاسترالي

-المركز الثالث: شربل الخوري – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: بهزاد سرحان – نادي اللويزة-زوق مصبح

*صغار ذكور (11 سنوات) تحت 50 كلغ:

-المركز الأول: جورج ماضي – نادي الفرير بيت مري

-المركز الثاني: علي حماده – نادي البشارة البرج

*صغار ذكور(11 سنوات) فوق 50 كلغ:

-المركز الأول: هراير اميان – نادي هومنتمن

-المركز الثاني: طوني مراد – نادي الناووس

-المركز الثالث: جو بياترو الخوند – نادي الأدب والرياضة

-المركز الثالث: حسان شايطو– نادي هوبس المتن

*صغار إناث (7 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: ميلا صالح – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: إليا كامل – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: ريتا زيدان – نادي عطالله

-المركز الثالث: مريم جمعة – نادي اللواء الرفيد

*صغار إناث (7 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: فاليري بصيبص – نادي سبرينغ هيلز

-المركز الثاني: ليا فواز – نادي التعاضد

-المركز الثالث: ملك الصباحي – نادي اللواء الرفيد

*صغار إناث (8 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: سما قزوم – نادي النسر الأسود

*صغار إناث (8 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: هافين ابو رجيلي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: دارين سكر – نادي اللويزة زوق-مصبح

*صغار إناث (8 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: كاروليسا يوسف – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثاني: ناهدة صقر – نادي اللبناني الاسترالي

*صغار إناث (8 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: ناي سونجي – نادي سيدة النجاة

-المركز الثاني: يارا صباغ – نادي الناووس

-المركز الثالث: سارة جلوان – نادي الأشرفية

*صغار إناث (9 سنوات) تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: ماريبل نسيم – نادي برج عينطورة

-المركز الثاني: انجيلا باسيل – نادي هومنتمن

-المركز الثالث: ميلاني سعادة – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثالث: كلوي جرجس – نادي الناووس

*صغار إناث (9 سنوات) تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: كلوي كيفوركيان – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني: ميلاني ابراهيم – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: جود ابو ياسين – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: دانيلا صقر – نادي الشاريته

*صغار إناث (9 سنوات) تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: يارا قدورة – نادي اللواء صيدا

-المركز الثاني: ريتا نوفل – نادي المون لاسال

*صغار إناث (9 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: ايفانا وردة – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كلاريتا الخوري – نادي غولدن بادي

*صغار إناث (9 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: صوفي موسى – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثاني: نايا صبحي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: مريام كنعان – نادي انور

-المركز الثالث: كريستي الخوري – نادي غولدن بادي

*صغار إناث (9 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: ماريا جبران – نادي انور

-المركز الثاني: ليا غريب – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جوي كفوري – نادي عطالله

*صغار إناث (9 سنوات) تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: تاليا أندراوس – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني: كلارا القارح – نادي سيدة النجاة

*صغار إناث (9 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: ماريا ساروخان – نادي المون لاسال

*صغار إناث (10 سنوات) تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: ميرفا الشامي – نادي التعاضد

-المركز الثاني: جوليا قدورة – نادي اللواء صيدا

-المركز الثالث: ماريلين مارون – نادي هومنتمن

*صغار إناث (10 سنوات) تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: ماري الين دياب – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثاني: كريستينا قسيس – نادي المون لاسال

*صغار إناث (10 سنوات) تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: ستايسي عبيد – نادي الناووس

-المركز الثاني: شانيل زرقا – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثالث: سيفين روكز – نادي المون لاسال

*صغار إناث (10 سنوات) فوق 50 كلغ:

-المركز الأول: لمار عبد الرزاق – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثاني: ليال صالح – نادي اللواء صيدا

*صغار إناث (11 سنوات) تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: سيرينا بولس – نادي المون لاسال

*صغار إناث (11 سنوات) تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: انا ماريا شاهين – نادي تايكون

*صغار إناث (11 سنوات) تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: يانا بجاني – نادي انور

-المركز الثاني: فيكتوريا كرم – نادي انور

-المركز الثالث: كريستي تنوري – نادي المون لاسال

*صغار إناث (11 سنوات) تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: ساشا الحكيم – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: لارا غريب – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: مها المصري – نادي اللويزة زوق-مصبح

*صغار إناث (11 سنوات) تحت 50 كلغ:

-المركز الأول: مي حيدر – نادي الرياضي بيروت

-المركز الثاني: لونا الحاج – نادي اللواء الرفيد

*صغار إناث (11 سنوات) فوق 50 كلغ:

-المركز الأول: تيا بو خليل – نادي مطيلب كونتري كلوب

-المركز الثاني: سارة معلوف – نادي الأشرفية

*فتيان تحت 33 كلغ:

- المركز الأول: ريان مكي – نادي الغولف

-المركز الثاني: كريس فياض – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثالث: مارون ناكوزي – نادي بودا

* فتيان تحت 41 كلغ:

- المركز الأول: فلاديمير غوزميان – نادي هومنتمن

-المركز الثاني: حسن حمد – نادي الغولف

-المركز الثالث: عيسى يحيى – نادي الاسراء

-المركز الثالث: عباس شهلا – نادي البشارة البرج

* فتيان تحت 45 كلغ:

- المركز الأول: مصطفى بكي – نادي الاسراء

-المركز الثاني: دانيال دياب – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثالث: أنطوني نجيم – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: علي غصن – نادي عطالله

* فتيان تحت 49 كلغ:

- المركز الأول: ستيفن عبد النور – نادي بودا

-المركز الثاني: مصطفى صبرا – نادي الأشرفية

-المركز الثالث: محمد عزالدين – نادي الغولف

-المركز الثالث: جورج عبيد – نادي المون لاسال

* فتيان تحت 53 كلغ:

-المركز الأول: ميشال منسا – نادي الشباب الرياضي زوق

-المركز الثاني: صالح القادري – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: كيفن ارلستيان – نادي تايكون

* فتيان تحت 57 كلغ:

-المركز الأول: مايكل شحادة – نادي الجمهور

-المركز الثاني: جوزيف أبيض – نادي الأشرفية

-المركز الثالث: اندرو أبو رجيلي – نادي بودا

* فتيان تحت 61 كلغ:

-المركز الأول: جورج خوري – نادي بودا

-المركز الثاني: كريستوفر معوض – نادي انور

-المركز الثالث: الكسندر حداد – نادي الجمهور

-المركز الثالث: يورغي خوري – نادي الناووس

* فتيان تحت 65 كلغ:

-المركز الأول: كارل غانم – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: جوزيف عاقوري– نادي الفرير بيت مري

* فتيان فوق 65 كلغ:

-المركز الأول: أنطوني بطرس – نادي بودا

-المركز الثاني: يوسف هاجر – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: مصطفى يحيى – نادي الاسراء

-المركز الثالث: محمد بيطار – نادي الغولف

*ناشئين تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: هادي الطويل – نادي العهد

-المركز الثاني: عمر عربي – نادي التعاضد

* ناشئين تحت 63 كلغ:

-المركز الأول: إليو فياض – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: حسين بدر الدين – نادي العهد

-المركز الثالث: شربل ريفوني – نادي الشباب الرياضي زوق

* ناشئين تحت 68 كلغ:

-المركز الأول: علي نسر – نادي العهد

-المركز الثاني: هادي حيدر – نادي العهد

-المركز الثالث: جورج حكري – نادي اللويزة زوق-مصبح

* ناشئين تحت 73 كلغ:

-المركز الأول: شربل قرقماز – نادي هومنتمن

-المركز الثاني: سليم اللقيس – نادي بودا

-المركز الثالث: محمد نعسان – نادي المون لاسال

* ناشئين فوق 78 كلغ:

-المركز الأول: عماد دندش – نادي العهد

-المركز الثاني: جوزف عيروت – نادي الأشرفية

*رجال تحت 54 كلغ:

-المركز الأول: جورج حداد – نادي انور

*رجال تحت 68 كلغ:

-المركز الأول: ابراهيم بدرالدين – نادي العهد

-المركز الثاني: بول عساكر – نادي بودا

*رجال تحت 80 كلغ:

-المركز الأول: محمد مشيمش – نادي العهد

-المركز الثاني: هادي دندش – نادي العهد

-المركز الثالث: نديم ناصيف – نادي انور

-المركز الثالث: أمير جبران – نادي انور

*رجال فوق 87 كلغ:

-المركز الأول: علي مشيمش – نادي العهد

-المركز الثاني: هادي صباح – نادي العهد

-المركز الثالث: فادي يونس – نادي انور

*فتيات تحت 33 كلغ:

-المركز الأول: فاطمة رعد البتول – نادي الأنترانيك انطلياس

-المركز الثاني: ربى الياس – نادي بودا

-المركز الثالث: سارة شارنيك – نادي اللواء صيدا

* فتيات تحت 37 كلغ:

-المركز الأول: جنى فاعور – نادي الغولف

-المركز الثاني: يارا شارنيك – نادي اللواء صيدا

* فتيات تحت 41 كلغ:

-المركز الأول: جيني أسمر – نادي الشباب الرياضي زوق

-المركز الثاني: ناي مسيلب – نادي غولدن بادي

* فتيات تحت 44 كلغ:

-المركز الأول: ماريا داغر – نادي تايكون

-المركز الثاني: انجلينا معلوف – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: سابين طنوس – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثالث: جينيفر صياح – نادي الشاريته

* فتيات تحت 47 كلغ:

-المركز الأول: نايا جريس – نادي عطالله

-المركز الثاني: لايان العنداري – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: كلوي براك– نادي الشباب الرياضي زوق

* فتيات تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: ليا حسين – نادي الغولف

-المركز الثاني: سلاف الحلبي – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: بيترا كماش – نادي اللواء الرفيد

* فتيات فوق 59 كلغ:

-المركز الأول: كيارا أبو رجيلي – نادي بودا

-المركز الثاني: لين جعفر – نادي الأسراء

-المركز الثالث: اندريا عبود – نادي الشباب الرياضي بيروت

-المركز الثالث: مادلين يوسف – نادي تايكون

*ناشئات تحت 44 كلغ:

-المركز الأول: سلين صبرا – نادي الأشرفية

* ناشئات تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: ايا رشيد – نادي غولدن بادي

* ناشئات تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: سيسيل خوري – نادي مطيلب كونتري كلوب

-المركز الثاني: رنيم فرحات – نادي اللواء الرفيد

*فتيات فوق 68 كلغ:

-المركز الأول: جويا بدر – نادي النسر الأسود

*سيدات تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: الكسندرا رامانوفا – نادي انور

*سيدات تحت 57 كلغ:

-المركز الأول:ريان شكور- نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: رينا بدوي – نادي الناووس

-المركز الثالث: رفقا حكري– نادي اللويزة زوق مصبح

-المركز الثالث: مريم حكري – نادي اللويزة زوق مصبح

*سيدات تحت 67 كلغ:

-المركز الأول:منى شويري-نادي أنور.

*سيدات فوق 73 كلغ:

-المركز الأول:ريفا فنيش -نادي أنور.

قاد المباريات الغراند ماستر ميشال مجدلاني وبمساعدة الحكام التالية أسماؤهم: الكسندرا زيدان، أنطوني فارس، جويل بو روفايل، الماستر رزان فرج، سيلين شبير،الماستر الياس بطيخ، أشرف اللقيس، علي صقر، مجاهد سياج، الماستر وليد خشخش، جيني شالوحي، مروى القادري، ريانا منصور،الماستر زياد فرج، ماريا زيدان، أحمد فرحات، نيكولا نصرالله، كلوي مرهج، نسيبة القادري،الماستر يارا خشخش،الماستر كريستوفر حبيقة،الماستر نسب حسن، نينا ماريا نرشا و نايا منصور.