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جلخ يحضر إفتتاح دورة الألعاب السعودية الثانية مشيداً بنجاح التنظيم ويعقد لقاءات مع قيادات رياضية

1
DECEMBER
2023
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تلبية لدعوة رسمية، حضر رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ إفتتاح دورة الألعاب السعودية في نسختها الثانية والمقامة منافساتها في "مدينة الملك فهد الرياضية" في الرياض تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز ونيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ممثلاً بأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز ويشارك فيها 6 آلاف رياضي .
 
وكان سبق الإفتتاح حفل العشاء الرسمي للدورة وحضرته شخصيات وقيادات رياضية ورؤساء لجان أولمبية من بينهم الدكتور جلخ حيث أحيط بحفاوة من قبل نائب رئيس الإتحادين الآسيوي والسعودي للرماية الأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبد العزيز حيث دعاه لحضور مسابقات رياضة الرماية من ضمن منافسات الدورة. وكانت مناسبة تولّى في خلالها رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الآسيوي رئيس الإتحاد اللبناني للرماية الدكتور جلخ تسليم الجوائز والميداليات للفائزين.
 
وفي مبادرة لافتة قدّم الأمير خالد بن بندر هديّة رمزية لرئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية تقديراً لجهوده  في إطار موقعه رئيساً للجنة الأولمبية اللبنانية وفي  مجال تعزيز وتطوير لعبة الرماية  في لبنان. وقد شكر الدكتور جلخ للأمير خالد بن بندر الحفاوة الكريمة والمشكورة مشيداً بالأجواء التنظيمية للبطولة وفق المعايير والمواصفات الإحترافية .
 
تجدرالإشارة إلى أن الدكتور جلخ إنتهز مناسبة هذا الحدث الرياضي الهام لعقد عدة لقاءات ناجحة مع قيادات رياضية أولمبية ودولية وآسيوية وتمّت مناقشة بعض الأفكار في إطار تعزيز التعاون بين اللجنة الأولمبية اللبنانية ونظيراتها في دول هذه القيادات .
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