living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 غيابات عن المواجهة المرتقبة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض

1
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يغيب خمسة لاعبين عن المواجهة المرتقبة غدا الجمعة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض لحساب المرحلة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
 
واللاعبون الخمسة كلهم يمثلون الهلال وسيغيبون بسبب الإصابة وهم، البرازيلي نيمار، والحارس محمد العويس، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، وناصر الدوسري، والمدافع حسان تمبكتي.
 
في المقابل، تأكدت جاهزية كل لاعبي النصر لمواجهة الغد، وبالأخص قائد الفريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما شارك في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.
 
وكان رونالدو تعرض للإصابة في مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني، الاثنين الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.
 
ولم يكمل البرتغالي تلك المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.
 
وستكون مواجهة الغد مهمة جدا للفريقين، إذ يتصدر الهلال حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   