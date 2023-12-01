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تطرق النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول في حديث له إلى أحد "أكثر اللاعبين جنونا" الذين زاملهم في مسيرته.

وتحدث صلاح عن الدولي الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز، الذي تشارك مع صلاح غرف تبديل الملابس في فيورنتينا الإيطالي التي كانت أبرز خطواته في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال صلاح في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس": "إنه واحد من أكثر الأشخاص جنونا لكنه شخص رائع على أي حال".

وأردف: "عائلتي كانت في لندن في ذلك التوقيت، وكنا وحيدين أنا وهو، لذلك فقد كان سائقي الخاص في هذا التوقيت".

وأضاف مازحا: "لطالما تظاهر بأن لغته الإيطالية كانت أفضل، لكن الكل يعلم أن هذا ليس حقيقيا، لقد كان شخصا رائعا وبقينا على تواصل بعد ذلك".

وكان ريتشاردز نفسه تحدث عن الفترة التي زامل فيها صلاح، قائلا إنه شخص رائع، وإنه توقع من قبل أن يكون واحدا من أفضل لاعبي الهجوم في العالم.

كان محمد صلاح انضم إلى فيورنتينا قادما من تشيلسي، في فبراير 2015، على سبيل الإعارة بعدما فشل في الحصول على فرص لعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو آنذاك.