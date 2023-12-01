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برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع كانسيلو بشكل نهائي

1
DECEMBER
2023
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حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، موقفها من التعاقد بشكل نهائي مع الظهير الأيمن للفريق، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو المعار من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.
 
وانضم كانسيلو لصفوف الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
 
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لإتمام التعاقد مع كانسيلو بشكل نهائي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به بقميص "البلاوغرانا".
 
وأضافت الصحيفة: "أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وديكو المدير الرياضي، موافقتهما على إتمام الصفقة بشكل نهائي، حيث يملك كانسيلو عقدا مع مان سيتي حتى صيف 2027".
 
وتابع التقرير: "يرى ديكو بوضوح أن أولويته الكبيرة لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة هي ضمان استمرار كانسيلو مع برشلونة. لا يزال هناك الكثير من الشهور في الموسم لتقييم أدائه بشكل عام، لكن في إدارة برشلونة الرياضية، يعتقدون تماما أنه يتعين عليهم القتال من أجل الاحتفاظ به".
 
وتبلغ قيمة انتقال كانسيلو لبرشلونة بشكل نهائي 25 مليون يورو، وهو مبلغ تسعى إدارة "البارسا" لتخفيضه عندما يحين وقت المفاوضات.
 
وأكدت "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة برشلونة لم تتحدث بشكل رسمي مع مانشستر سيتي لضم كانسيلو، لكن تم إبلاغ وكيله خورخي مينديز بالأمر.
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