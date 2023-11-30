رماية :جلخ واكب نهائيات كأس العالم بقطر

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بدعوة من الاتحادين الدولي والآسيوي للرماية،واكب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الدكتور بيار جلخ نهائيات كأس العالم في الرماية ،المخصصة لأفضل 12 رام و12 رامية في العالم من بينهم الرامية الدولية راي باسيل ، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وعلى هامش المسابقة الدولية، التقى جلخ رئيس الاتحاد الدولي لوتشيانو روسي ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الصباح ونظيره القطري مشعل ابراهيم النصر .وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .ووضع جلخ المسؤولين الثلاثة في اجواء تطوّر رياضة الرماية في لبنان والتي تحقق نتائج بارزة في البطولات والمسابقات الخارجية .

وشارك جلخ في تتويج الأبطال والبطلات.